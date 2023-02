Professionelles Tele-Makro von OM Digital Solutions

Die OM Digital Solutions Corporation präsentiert mit dem M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO das bisher vergrößerungsstärkste Objektiv des Herstellers. Die Teleoptik (kleinbildäquivalent 180 Millimeter) bietet einen Abbildungsmaßstab von 2:1 an der Naheinstellgrenze von 23 Zentimetern. Dass bei dieser langen Brennweite auch Aufnahmen aus der Hand gelingen, soll ein integrierter Bildstabilisator sicherstellen. Im Zusammenspiel mit einem kompatiblen Kameragehäuse samt eigenem Bildstabilisator sollen so bis zu sieben Blendenstufen längere Belichtungen ohne Verwacklung möglich sein.

Trotz der langen Brennweite von kleinbildäquivalenten 180 Millimetern ist das Objektiv vergleichsweise kompakt und leicht. (Bild: OM Digital Solutions)

Damit das Wetter dem Fotografen auf der geplanten Tour keinen Strich durch die Rechnung macht, ist das Objektivgehäuse aufwendig gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser abgedichtet (IP53), dazu ist die Konstruktion laut Hersteller frostsicher bis -10 °Celsius.

Die Lichtstärke fällt mit Blende f/3.5 nicht sonderlich hoch aus, erlaubt aber eine vergleichsweise kompakte Konstruktion. So bringt es das knapp 14 Zentimeter lange Objektiv auf einen Durchmesser von sieben Zentimetern und ein Gewicht von 453 Gramm, der Filterdurchmesser beträgt 62 Millimeter.

Komplexer optischer Aufbau

Für eine hohe Abbildungsleistung soll der optische Aufbau aus 18 Linsen in 13 Gruppen sorgen – darunter acht Speziallinsen, die chromatische Aberrationen verringern. Eine Vergütung der Linsen minimiert laut Hersteller Reflexionen und unterdrückt damit Geisterbilder oder Blendenflecken (lensflares) bei Gegenlicht. Die Blende soll mit sieben Lamellen eine kreisförmige Öffnung und damit eine gefällige Unschärfe bieten.

Zahlreiche Speziallinsen sollen beim M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO Bildfehler minimieren. Der optische Aufbau besteht aus 18 Linsen in 13 Gruppen. (Bild: OM Digital Solutions)

Der Autofokus stellt laut OM Digital Solutions bis in den Makrobereich zuverlässig scharf. Hierfür bewegen zwei Fokusmotoren zwei Linsengruppen unabhängig voneinander. Eine Funktionstaste, die sich über die Kamera belegen lässt, und ein Fokusbegrenzer runden die Ausstattung des Tele-Makros ab. Optional lässt sich das Objektiv auch am 2-fach-Telekonverter MC-20 betreiben. Damit verdoppelt sich sowohl der Abbildungsmaßstab auf 4:1, als auch die maximale Offenblende (dann f/7.1).

Das M.Zuiko Digital ED 90mm F3.5 Macro IS PRO soll ab Ende Februar für 1500 Euro erhältlich sein.

(tho)