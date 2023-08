Profikamera: Zweiter Rückruf für Nikons Z8 wegen loser Ösen

Die Z8 ist bereits zum zweiten Mal von einem Rückruf betroffen. Waren im Juni 2023 fehlerhafte Objektiv-Verriegelungen der Auslöser, so machen nun die beiden Ösen für Tragegurte Probleme.

Wie Nikon mitteilt, können sich diese lockern oder sogar lösen, "wenn die Ösen des Z8-Kameragurts starken Einwirkungen ausgesetzt sind oder dauerhaft einer schweren Last ausgesetzt sind." Gerade bei einer Kamera mit professionellem Anspruch, die oft mit großen Objektiven den ganzen Tag lang herumgetragen wird, darf das nicht passieren.

Betroffen ist jedoch nur ein Teil der bisher hergestellten Kameras, was auf ein Problem bei der Fertigung hindeutet. Nikon konnte die entsprechenden Geräte bereits identifizieren und bietet wie bei seinen früheren Rückrufen, die Kameras kostenlos zu reparieren – inklusive der Versandkosten.

Check per Seriennummer

Ob die eigene Z8 betroffen ist, lässt sich auf der Supportseite zum Rückruf anhand der Seriennummer überprüfen. Sie befindet sich auf der Rückseite unterhalb des Schwenkdisplays. Bevor die Kamera eingeschickt wird, kann sich auch Kontakt zu einem der Servicezentren lohnen, um den Ablauf zu vereinfachen. Diese befinden sich in Deutschland in Düsseldorf, Dresden, Dreieich und München.

Für die fehlerhaften Z8 bietet Nikon zudem eine Art Garantieverlängerung an: Auch wenn der Defekt nach Ablauf der Garantie auftritt, wird die Kamera repariert. Das ist unter anderem für den künftigen Gebrauchtmarkt wichtig und wurde auch beim Verriegelungsproblem so gehandhabt. Dem Rückruf waren schon kurz nach Verkaufsstart Berichte in Benutzerforen vorangegangen, die zum Teil völlig aus dem Gehäuse herausgebrochene Ösen zeigten.

Weil bei allen Kameras in dieser Bauform die beiden Aufnahmepunkte für die Verbindung zwischen Öse und Rahmen nur wenige Millimeter groß sind, setzen viele Fotografen auf eine andere Art von Gurten. Diese werden stattdessen an einer Stativschraube am Boden der Kamera befestigt. Bei besonders langen und schweren Objektiven empfiehlt es sich zudem, die Stativschelle der Optik für diese Gurte zu benutzen.

