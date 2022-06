Programm für Speicherkonferenz storage2day jetzt online verfügbar

Am 13. Oktober startet in München die storage2day, die zweitägige Konferenz für Speichernetze und Datenmanagement von dpunkt.verlag und iX. Jetzt steht das Vortragsprogramm. Für begrenzte Zeit gilt der attraktive Very-Early-Bird-Rabatt: Bis zum 1. Juli können sich Schnellentschlossene ein Ticket für nur 399 Euro sichern. Der reguläre Preis beläuft sich auf 599 Euro. Dem Konferenzprogramm vorgelagert ist ein Workshop-Tag am Mittwoch dem 12. Oktober.

Skalierbarer Storage, Open Source und Schutz vor Ransomware im Fokus

Die storage2day gibt Storage-Administratoren und IT-Leitern Gelegenheit, sich intensiv mit Speichertechnik, Trends und Praxiserfahrungen von Kollegen auseinanderzusetzen. Im Fokus der insgesamt über 30 Vorträge stehen skalierbare und verteilte Speichersysteme, Cloud- und Objektspeicher und Techniken wie NVMe und NVMe-over-Fabric. Dem ungebrochenen Interesse an Open-Source-Technologien tragen zahlreiche Beiträge zu Ceph Rechnung, die sowohl die Grundlagen als auch gelebte Praxis abbilden.

Angesichts der aktuellen Bedrohungslage durch Cyberangriffe bilden Ransomware-sicheres Backup und Restore sowie Disaster Recovery einen weiteren Schwerpunkt, der für jeden Storage-Verantwortlichen von Interesse ist.

Das Vordringen von Machine Learning in alle Branchen sorgt dafür, dass die Grenzen zwischen High Performance Computing und Enterprise-IT verschwimmen. Das betrifft auch Speicherkonzepte aus dem HPC-Umfeld. Von Erfahrungen aus der Wissenschaft, etwa zu HPC-Dateisystemen oder Datenmanagement, profitieren also auch Storage-Praktiker aus den Unternehmen.

Fachlicher Austausch und Networking

Während der Konferenz im Hotel NH Conference Center München Ost und bei einer im Ticketpreis inbegriffenen Abendveranstaltung am Donnerstag, dem 13. Oktober, bietet sich Gelegenheit zum Austausch mit Speakern und Teilnehmern und zum Networking in entspannter Atmosphäre. Wer über die Konferenz auf dem Laufenden bleiben will, sollte sich für den Newsletter anmelden.

