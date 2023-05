Programm für Speicherkonferenz storage2day jetzt verfügbar

Am 26. September startet die storage2day in Frankfurt/Main, die Heise-Fachkonferenz für Speichernetze und Datenmanagement, die von der iX und dem dpunkt-Verlag organisiert wird. Zwei Tage lang tauscht sich dort ein Fachpublikum aus Speicherexperten, -anbietern und IT-Leitern über neue Konzepte, Strategien und konkrete Anwendungsfälle aus. Wer sich beim Blick auf das nun veröffentlichte Programm bereits sicher ist, die Konferenz zu besuchen, kann noch bis zum 5. Juni das lukrative Very-Early-Bird-Ticket für 399 Euro ergattern – danach beläuft sich der Preis auf 499 Euro.

Harte Backups, verteilte und virtuelle Speicher, sichere Entsorgung

Im Fokus der 33 Vorträge steht nach wie vor das Thema Sicherheit, denn konkrete Erfahrungen aus realen Ransomware-Angriffen stellen die eigene Backup-Strategie auf den Prüfstand. Frei nach Moltke: Kein Wiederherstellungsplan überlebt die erste Begegnung mit dem Großschaden. Selbst umfassende Wiederherstellungspläne offenbaren bei massiven Angriffen übersehene Details – und können sich im schlimmsten Fall ganz in Luft auflösen, wenn die Sicherungen selbst erst einmal kompromittiert sind.

Parallel erhöhen verteilte Speichernetze und Virtualisierungslösungen die Komplexität von Speichersystemen. Anwender und Experten vermitteln daher konkrete Strategien und Methoden für OpenStack und Ceph – beispielsweise im Zusammenspiel mit Kubernetes und DAOS.

Außerdem teilen Experten Erfahrungen und Konzepte aus der Automatisierung mit Ansible – wie automatisiertes Oracle Rapid Cloning –, mit der Storage-Administratoren den ungebremst wachsenden Ansprüchen an die Storage-Architektur begegnen und an den letzten Skalierungsgrenzen im Terabyte-Bereich kratzen können.

Das Datenschutz-Augenmerk legt die storage2day diesmal auf das sichere, endgültige Löschen von Daten und betrachtet den unumgänglichen Prozess sowohl aus juristischer, als auch aus Anwender-Sicht: Während Heise-Justiziar Joerg Heidrich durch den datenschutzrechtlichen Dschungel geleitet, stellt Lukas Grunwald, Gründer und CTO des Forensik-Spezialisten DN-Systems, Verfahren für eine blitzblanke Datenlöschung vor – und erklärt, wie man gebrauchte Hardware sicher entsorgt. Ein Blick auf aktuelle Technik – ob Platte oder Tape – rundet das Programm ab.

Während der Konferenz im Metropolitan Hotel by Flemings und bei dem Get-together am Abend des 13. Oktobers bietet sich Gelegenheit zum Austausch mit Speakern und Teilnehmern und zum Networking in entspannter Atmosphäre. Wer über die Konferenz auf dem Laufenden bleiben will, sollte sich für den Newsletter anmelden.

storage2day – die Heise-Konferenz für Speichernetze und Datenmanagement, 26 – 27. September in Frankfurt am Main: Weitere Informationen und Ticketshop

(kki)