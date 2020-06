Programmiersprache: Go-Erweiterung für Visual Studio Code

Microsofts quelloffener Sourcecode-Editor Visual Studio Code hat eine offizielle Erweiterung für die Programmiersprache Go erhalten, deren Weiterentwicklung das Go-Projekt nun offiziell unter seine Fittiche nimmt.

Wartung der Go-Erweiterung bei expandierendem Ökosystem

Mit der Erweiterung verfolgt Visual Studio Code, das derzeit in Version 1.45 vorliegt, offenbar den ursprünglichen Ansatz weiter, den Quellcode-Editor für jegliche Programmiersprache zu öffnen. Laut den Herausgebern von Visual Studio Code unter Berufung auf einen Survey unter Go-Entwicklern programmieren inzwischen über 40 Prozent der VS-Code-Nutzer auch oder ausschließlich mit Go. Die neue Erweiterung sei durch das VS-Studio-Team in Zusammenarbeit mit der Go-Community entstanden, die Code und die Integration von über einem Dutzend zuvor unabhängiger Tools bereitgestellt habe.

Das Go-Team übernimmt nun laut Blogbeitrag beider Partner offiziell die Pflege und weitere Entwicklung der neuen Go-Erweiterung für Visual Studio Code als deren Maintainer. Dies sei nötig, da das wachsende Ökosystem beider Anbieter mehr Wartungsaufwand und Support erfordere, schreiben die Go-Entwickler im Teamblog. Zwei wesentliche Neuerungen ergeben sich aus ihrer Sicht: Der Herausgeber des Plug-ins ist nicht mehr "Microsoft", sondern "Go Team at Google", und das Repository des Projekts zieht um auf die Plattform des Go-Projekts bei GitHub.

Weitere Hinweise der neuen Partner

Weiterführende Informationen lassen sich dem Blogbeitrag des Go-Teams auf dessen Projektseite entnehmen. Interessierte können außerdem die Stellungnahme von Visual Studio Code zur neuen Go-Erweiterung im VS-Studio-Blog nachlesen. Der Quellcode der Erweiterung steht im Repository des Go-Projekts auf GitHub unter "vscode-go" zur Verfügung. Die Go-Community ist zum Beispiel in ihrem Gophers-Slack-Kanal für Fragen und Anregungen ansprechbar.

(sih)