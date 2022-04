Programmiersprache Go: Videos von betterCode() Go 2021 verfügbar

Passt Go in das nächste Projekt? Wie geht das eigentlich in Go und was kann Go, was andere Sprachen nicht können? Antworten auf diese Fragen bot die betterCode() Go am 10. November 2021. Die eintägige Online-Konferenz richtete sich an Entwicklerinnen und Entwickler, die sich die ursprünglich von Google entwickelte Sprache im Detail ansehen wollten.

Gemeinsam mit dem Go-Experten Frank Müller hatten die Veranstalter heise Developer und dpunkt.verlag ein Programm erarbeitet, das insgesamt sieben Vorträge umfasste. Über die Videoplattform Vimeo steht Interessierten nun ein Paket mit diesen Vorträgen zum Kauf zur Verfügung.

Startklar für den Umstieg auf Go

Die Vortragsvideos bieten unter anderem einen Einstieg in Go inklusive der Standard Library und dem Ökosystem, gefolgt von Beiträgen zu Concurrency und Go Interfaces. In einem zweigeteilten Vortrag zeigt Frank Müller, wie Entwickler Webanwendungen in Go schreiben können und gibt wertvolle Tipps und Tricks an die Hand. Neben einem Vortrag zu gRPC vs. HTTP/JSON bietet das Videopaket der betterCode() Go Themen wie Property-Based Testing mit Go.

Auf Vimeo steht ein Bundle bereit, das die folgenden Vorträge enthält:

Einstieg in Go, Standard Library und Ökosystem

Concurrency in Go

Go Interfaces

Einmal Webanwendung mit allem in Go (Teil 1 + Teil 2)

Von REST zu gRPC und zurück mit Go

Go quick: Property-Based-Testing mit Go

Das Gesamtpaket ist für aufgerundet 60 Euro erhältlich, für einzelne Videos belaufen sich die Kosten auf 10 Euro. Nähere Informationen zu den einzelnen Vorträgen finden sich auf der Webseite zur Konferenz.

(mdo)