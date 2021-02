Programmiersprache: Haxe 4.2 ermöglich Variablen-Deklaration auf Modulebene

Für die Programmiersprache Haxe (früher haXe) liegt Version 4.2 vor. Die aktuelle Version ermöglicht die Deklaration von Funktionen und Variablen auf Modulebene und bringt Unterstützung für abstrakte Klassen.

Unterstützung für Module Fields

Das Update führt neue Funktionen und Variablen auf Modulebene ein, kurz Module Fields. Damit ermöglicht Haxe die Deklaration statischer Felder außerhalb der Klassen, direkt in den Modulen neben den Typdeklarationen. Im zugehörigen Blogbeitrag findet sich ein Codebeispiel zur Veranschaulichung:

typedef Greeting = {phrase:String}; function greet(greeting:Greeting) { trace(greeting.phrase); } final defaultGreeting:Greeting = {phrase: "Hello, world!"}; function main() { greet(defaultGreeting); }

Neu ist zudem die Unterstützung für abstrakte Klassen, die sich nicht direkt instanziieren lassen. Entwicklerinnen und Entwickler müssen sie vor dem Instanziieren zunächst erweitern und dabei die unvollständigen Funktionen implementieren.

Was ist Haxe?

Haxe ist eine Programmiersprache, die unter anderem auf Cross-Plattform-Entwicklung von Spielen und Webanwendungen ausgelegt ist. Sie bietet Optionen, Sourcecode direkt für beispielsweise JavaScript, PHP, C++ und jetzt auch offiziell für Java auszugeben. Des Weiteren verfügt Haxe über ein leistungsfähiges Remoting, also die Fähigkeit, Objekte und Methodenaufrufe an andere Systeme zu senden, weswegen sie auch schon als universelle weborientierte Sprache bezeichnet wurde.

Syntaktisch orientiert sie sich an JavaScript beziehungsweise ActionScript und Java, umfasst aber auch einige Syntaxelemente. Der Compiler der Sprache steht unter der GPLv2, die mitgelieferten Bibliotheken wiederum laufen unter der MIT-Lizenz.

Nicolas Cannasse ist der Schöpfer von Haxe. Er ist zugleich Mitbegründer des französischen Unternehmens Motion Twin, das ursprünglich als Experte für Flash-basierte Webseiten und Spiele wirkte und im Umfeld von Online-Videospielen weiterhin wirkt. Als Nutzer werden auf Wikipedia BBC, Coca-Cola, Disney, Hasbro, Mattel, Nickelodeon, Prezi, TiVo, Toyota und Zynga genannt.

Nähere Informationen zu Haxe 4.2 finden sich in den Release Notes sowie im Changelog. Dort findet sich auch ein Link zum Download.

(mdo)