Programmiersprache: Im Herbst kommt Java 17 – ein Ausblick

Java 17 steht zwar erst im Herbst vor der Tür, aber die nächste Ausgabe des JDK (Java Development Kit) gewinnt bereits Konturen: Bei mehreren Features zeichnet sich in den Enhancement Proposals zum JDK (kurz: JEP) ab, dass sie ab September Teil der Programmiersprache sein werden.

Neue Rendering-Pipeline für macOS

Java-Entwickler haben die Proposals zu zwei neuen Features Ende Februar eingereicht, und zwar für eine Rendering-Pipeline für macOS (JEP 382) sowie für erweiterte Pseudo-Random Number Generators (PRNG, JEP 356). Als Alternative zur bestehenden Pipeline soll die neue auf die Apple Metal API zugreifen. Die Alternative scheint geboten vor dem Hintergrund, dass die bestehende Pipeline eine veraltete OpenGL API verwendet, die Apple in einer der künftigen Ausgaben aus macOS entfernen wird.

Die in JEP 382 vorgeschlagene neue Pipeline soll zur Java-2D-API passen, die das Metal-Framework von macOS nutzt. Vom Funktionsumfang her soll die neue Pipeline der bisherigen entsprechen, zusätzlich aber eine mindestens ebenso gute oder bessere Performance bieten. An einer klaren Architektur arbeiten die Entwickler laut Proposal nun, damit die neue Pipeline parallel zur alten OpenGL API nutzbar ist, bis die alte API wegfällt. Weitere neue Java- oder JDK-APIs sind offenbar nicht geplant.

Einheitliche API für Pseudo-Random Number Generators

Die Pseudo-Random Number Generators würden neue Interface-Typen ermöglichen, ihre Implementierung soll überspringbare PRNG sowie eine zusätzliche Klasse an aufsplitbaren PRNG-Algorithmen namens LXM einführen. Die neue Schnittstelle RandomGenerator soll dem Proposal zufolge eine einheitliche API für alle bislang schon vorhandenen und die neu hinzutretenden PRNG sein. Flankierend umfasst die Neuerung auch vier speziellere RandomGenerator -Schnittstellen. Die Proposal-Verfasser sehen laut eigenen Angaben eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten zur Verbesserung von Java durch Pseudo-Random Number Generators. Laut Ankündigung müssen Entwickler dann keine zusätzlichen PRNG-Algorithmen mehr implementieren. Drei Algorithmen, die bereits in anderen Entwicklungsumgebungen weit verbreitet sind, fanden dem Proposal zufolge schon Aufnahme.

Das in JEP 356 beschriebene Vorhaben soll es Java-Entwicklern möglich machen, verschiedene untereinander austauschbare PRNG-Algorithmen in Anwendungen einzusetzen. Das neue Feature würde Stream-basiertes Programmieren unterstützen und somit auch das Streamen von PRNG-Objekten. Doppelungen von Code aus bestehenden PRNG-Klassen würden obsolet, und das Verhalten der Klasse java.util.Random soll planmäßig erhalten bleiben.

(sih)