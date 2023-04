Programmiersprache Java: Die IT-Welt seit 10 Jahren – Live von der RheinJUG

Am 26. April 2023 dreht die Welt sich um Java – und um einen historischen Rückblick auf die IT-Welt seit zehn Jahren: Die Innovationsgeschwindigkeit in der IT ist unfassbar hoch – so meint man. Was aber hat sich über die Jahre wirklich geändert? Die beiden Softwarearchitekten Stefan Tilkov und Eberhard Wolff wagen einen Rückblick auf die Welt der Softwareentwicklung vor zehn Jahren.

Ab 19 Uhr sprechen Tilkov und Wolff live bei der RheinJUG (Java User Group) in Düsseldorf. Lisa Moritz moderiert das Event. Wer nicht vor Ort ist, kann virtuell teilnehmen.

Die IT-Welt vor zehn Jahren:

Welche Meinungen, Themen und Trends haben sie damals gesehen?

Was ist aus den Hypes von 2013 geworden?

Wie bewerten sie diese Ideen heute?

Wo lagen sie richtig? Und wo falsch?

Und welche Themen sind nach wie vor aktuell?

Die Live-Übertragung des Diskussionspanels findet hier statt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden "Die Welt vor 10 Jahren" mit Stefan Tilkov und Eberhard Wolff – live von der RheinJUG am 26. April 2023 um 19:00 Uhr

Vor Ort dabei sein in Düsseldorf – mit Afterwork-Party

"Die IT-Welt vor 10 Jahren" wird nicht nur per Livestream auf YouTube übertragen: Wer mag, kann sich stattdessen auch direkt dem MeetUp zuschalten. Die RheinJUG findet diesmal wieder in Person statt – wer es sich einrichten kann, kann auch selbst nach Düsseldorf reisen und die Community vor Ort treffen.

Die Abendveranstaltung in Düsseldorf beginnt um 18:30 Uhr und das Fachprogramm endet gegen 21 Uhr. Im Anschluss findet vor Ort eine Afterwork-Party statt. Die Veranstaltung und Verpflegung ist kostenlos. Mehr zur RheinJUG und der Java User Group Düsseldorf finden neugierige Entwicklerinnen und Architekten auf der Website des Events.

(sih)