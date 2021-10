Programmiersprache: Jetzt noch zur Online-Konferenz betterCode() Rust anmelden

Vor allem in sicherheitskritischen Anwendungen gehört Rust zu den spannendsten jüngeren Programmiersprachen. Ein wichtiger Grund dafür ist das Memory Management, das die Speicherfehler verhindert, die nach wie vor einen Großteil kritischer Schwachstellen in Software ausmachen. Nach dem anfänglichen Fokus auf die systemnahe Softwareentwicklung etabliert sich die Sprache mehr und mehr im Backend.

Die betterCode() Rust steht daher am 13. Oktober unter dem Motto "Fullstack Rust". Die Online-Konferenz richtet sich vor allem an Entwicklerinnen und Entwickler, die über Erfahrung in anderen Sprachen wie C, C++ oder Java verfügen und Rust für neue (oder als Ergänzung bestehender) Projekte im Blick haben. Die von heise Developer und dpunkt.verlag ausgerichtete Veranstaltung ist gleichermaßen Einstieg und Deep Dive in Rust.

Sieben Vorträge und drei Workshops

Das Programm spannt den Bogen von den Grundlagen über Microservices bis zum praktischen Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen. Ein Blick auf die kommende Edition Rust 2021 ist ebenfalls dabei:

Rust im großen Programmiersprachen-Wettkampf

Concurrency, Data Correctness, and Rust

Rust Memory Management

Microservices mit Rust

Serverless Rust

Medizinische Visualisierung mit Rust

Rust 2021

Tickets für die Konferenz sind für 199 Euro zuzüglich 19 Prozent Mehrwertsteuer erhältlich. Für Teams bieten die Veranstalter Gruppenrabatte an. Wer sich neben Rust für die Programmiersprache Go interessiert, kann ein Kombi-Ticket kaufen, das für 249 Euro plus Mehrwertsteuer zusätzlich Zugang zur betterCode() Go am 10. November 2021 bietet.

Ende Oktober finden zusätzlich die drei Rust-Workshops "Rust 101 – Einführung in die Programmiersprache Rust", "Wasm-Module für den Browser mit Rust" und "Netzwerk-Applikationen mit dem Tokio Stack" statt, die jeweils 449 Euro plus Mehrwertsteuer kosten. Wer über die betterCode()-Konferenzen auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen.

(rme)