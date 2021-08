Programmiersprache: Kotlin 1.5.30 bereitet gewünschte Sprachneuerungen vor

JetBrains hat die Programmiersprache Kotlin in der Version 1.5.30 veröffentlicht. Das Release bringt einige für Kotlin 1.6 geplante Sprachfeatures mit, die zunächst als Preview gekennzeichnet sind. Dazu gehören versiegelte when -Anweisungen und die Verwendung unterbrechender Funktionen als Elterntyp.

Außerdem lässt sich das Release nativ auf den M1-Prozessoren von Apple verwenden. Bisher benötigte Kotlin Rosetta zum Erstellen und Ausführen von Anwendungen auf Apple Silicon. Kotlin 1.5.30 kommt ohne die Kompatibilitätsschicht aus und kennt die neuen Zielplattformen macosArm64 , iosSimulatorArm64 , watchosSimulatorArm64 sowie tvosSimulatorArm64 .

Die versiegelten (sealed) oder auch erschöpften (exhausted) when -Anweisungen sind wohl seit Langem gewünscht. Versiegelt bedeutet in dem Fall, dass für alle möglichen Fälle ein Zweig existieren muss. Im Zweifel kann ein else -Block alle nicht behandelten Fälle abdecken. Version 1.6 der Programmiersprache warnt bei nicht erschöpften when -Anweisungen, und ab Kotlin 1.7 soll der Compiler einen Fehler ausgeben.

Derzeit müssen Entwicklerinnen und Entwickler die Warnungen manuell aktivieren, indem sie die Umgebungsvariable languageVersion auf 1.6 setzen. Folgendes Beispiel aus der Dokumentation zeigt die Warnung für eine unvollständig abgearbeitete Anweisung: