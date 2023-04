Programmiersprache Kotlin 1.8.20 bringt direkte Anbindung an WebAssembly

JetBrains hat die Programmiersprache Kotlin ursprünglich für die Java Virtual Machine (JVM) entwickelt. Besonders auf Android hat sie einen Siegeszug angetreten, seit Google sie 2017 offiziell als Alternative zu Java auch in Android Studio aufgenommen und zwei Jahre später zur ersten Wahl für das mobile Betriebssystem erklärt hat. Inzwischen ist die Programmiersprache aber auf diverse Plattformen ausgelegt: Kotlin/Native ermöglicht die Ausführung ohne virtuelle Maschine, vor allem um Plattformen wie iOS abzudecken, die von Haus aus keine JVM an Bord haben.

Mit Kotlin/JS ist zudem eine Anbindung an JavaScript verfügbar, und seit Kotlin 1.2 lassen sich Multiplattformprojekte erstellen, die mit einer Codebasis JVM und JavaScript abdecken. Den Namen, der hierzulande gerne Trolle in Foren anzieht, verdankt die Sprache einer Insel vor St. Petersburg. Das dortige JetBrains-Team hat Kotlin anfänglich maßgeblich entwickelt. Im März 2022 hatte JetBrains als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine alle russischen Niederlassungen geschlossen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in andere Länder umgezogen.

2020 hat JetBrains einen einheitlichen Releasezyklus für Kotlin gestartet: Das Unternehmen veröffentlicht planmäßig alle sechs Monate ein Feature-Release mit der Versionierung 1.x. Inkrementelle Releases mit der Versionsnummer 1.x.y0 (1.8.10, 1.8.20, ...) sollen alle zwei bis drei Monate erscheinen, und Bugfix-Releases folgen nach Bedarf mit der Versionierung 1.x.yz (1.8.21, 1.8.22, ...).