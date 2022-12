Programmiersprache OCaml 5 hat eine Runtime für Multicore-Programme

OCaml erschien erstmals 1996. Die Programmiersprache hat ihre Wurzeln in Caml, das wiederum auf der Meta Language (ML) aufbaut. Letzteres bezieht sich nicht etwa auf die Metaprogrammierung, sondern bezeichnet eine Familie funktionaler Programmiersprachen mit zusätzlichen imperativen Konstrukten, zu der auch Standard ML und Microsofts F# gehören. OCaml erweitert Caml um einen objektorientierten Layer.

Die Open-Source-Sprache wurde am Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) entwickelt. Federführend für die Entwicklung ist Xavier Leroy. Aufgrund der akademischen Wurzeln ist sie in diesem Umfeld besonders stark, sie zielt aber auch auf den Einsatz in Business-Anwendungen. Namhafte Unternehmen, die OCaml nutzen, sind Facebook, Docker und Microsoft. Die offizielle Website bezeichnet OCaml als Allzwecksprache (General-Purpose Language).

Der OCaml-Compiler kann sowohl Bytecode als auch Maschinencode erzeugen. Letztere gilt für funktionale Sprachen als effizient, da der Compiler einige Optimierungen anwendet.