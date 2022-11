Programmiersprache PHP: Jetzt noch Tickets sichern für die betterCode() PHP 2022

Am 24. November ist es so weit: Dann erscheint die neue PHP-Version 8.2. Passend dazu richten heise Developer, dpunkt.verlag und thePHP.cc an diesem Tag die eintägige Online-Konferenz betterCode() PHP aus, bei Best Practices im Mittelpunkt stehen. Das Programm hält sieben praxisorientierte Vorträge und darüber hinaus drei Online-Workshops bereit.

Das Programm: Testing, Performance und mehr

Die betterCode() PHP konzentriert sich auf die Praxis mit PHP: Arne Blankerts, Mitgründer und Berater bei thePHP.cc, eröffnet das Programm mit einem Vortrag darüber, wie Teams ältere PHP-Versionen aktualisieren, weshalb das so sinnvoll ist und welche Werkzeuge sich dafür bewährt haben.

Das Programm der betterCode() PHP 2022 umfasst insgesamt sieben Vorträge und drei Workshops (alle online). (Bild: php.bettercode.eu)

Er zeigt dabei unter anderem, dass es grundsätzlich nicht entscheidend ist, welches Framework zum Einsatz kommt – zentral ist hingegen die Applikationslogik. Da diese Frage dennoch viele Teams quält, besprechen Blankert und seine Mitstreiter bei der Konferenz eine Checkliste, um das für die eigenen Projekte am besten geeignete Framework zu identifizieren.

Der Erfinder des Testing-Frameworks PHPUnit – Sebastian Bergmann – zeigt in seinem Talk Best Practices für das Absichern von Dependency Upgrades in Projekten mit hoher Testabdeckung und geht auch auf Ansätze für Projekte ohne Testautomatisierung ein. Er erklärt, wie man solche Tests selbst baut und damit sicherstellt, dass die Funktionalität der Software gewahrt bleibt.

PHP-Experte Stefan Priebsch geht auf Event-basierte Architekturen ein und hilft beim Umdenken von monolithischen Bauweisen zu kleineren Komponenten und Microservices, die PHP entschlacken und leistungsfähiger machen. Er diskutiert unter anderem auch die Frage, warum Entwickler und Entwicklerinnen zukünftig schlankere Software schreiben sollten, was das überhaupt bedeutet, und wie sie das erreichen können.

Online-Workshops im Programm

Zusätzlich zu sieben praxisnahen Vorträgen erweitern drei Workshops das Programm der betterCode() PHP:

