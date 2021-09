Programmiersprache: Rust 1.55 gibt sich nach oben offen

Am 13. Oktober dreht sich auf der betterCode() Rust alles um die Programmiersprache Rust. Die von heise Developer und dpunkt.verlag ausgerichtete Online-Konferenz richtet sich vor allem an Entwicklerinnen und Entwickler, die Erfahrung in anderen Sprachen wie C, C++ oder Java haben und Rust für neue oder als Ergänzung bestehender Projekte im Blick haben.

Das Programm spannt den Bogen von den Grundlagen über Microservices bis zum praktischen Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen. Ein Blick auf die kommende Edition Rust 2021 ist ebenfalls dabei.