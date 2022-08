Programmiersprache Rust 1.63 bekommt Threads, die sich Daten ausleihen dürfen

Im planmäßigen Sechswochentakt ist Rust 1.63 erschienen. Das Release bringt gleich zwei Änderungen, die mit dem Ownership-Konzept von Rust zusammenhängen. Zum einen erlauben Scoped Threads einen flexibleren Umgang mit den Daten für einen Thread und zum anderen lassen sich Dateideskriptoren beziehungsweise -Handles nun mit einem Wrapper versehen, der festlegt, ob sie Eigentum oder ausgeliehen sind.

Auch wenn Rust das Async-Await-Pattern erst Ende 2019 eingeführt hat, kennt die Programmiersprache bereits seit ihren Anfängen Threads für die nebenläufige Programmierung. Bisher war das Closure für das Erstellen eines Threads mit der Standard-Library über std::thread::spawn mit 'static gekennzeichnet. Die damit markierte statische Lifetime legt fest, dass der Thread die Ownership über alle Parameter in ihrer Closure haben muss. Es ist somit nicht möglich, geborgte (Borrowed) Daten an einen Thread zu übergeben.

Die API std::thread::scope erstellen nun einen Ausführungskontext (Scope), um sogenannte Scoped Threads zu spawnen. Der Kontext garantiert, dass alle darin befindlichen Threads am Ende entweder manuell über join oder automatisch vor dem Verlassen der Funktion zusammengeführt werden. Daher sind Borrows von nicht- 'static -Daten an Scoped Threads erlaubt. Folgendes Beispiel aus dem Rust-Blog veranschaulicht die Scoped Threads im ersten Teil mit unveränderlichen und im zweiten mit veränderlichen Borrows: