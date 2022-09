Programmiersprache Rust 1.64 erweitert asynchrone Programmierung mit IntoFuture

Im turnusmäßigen Sechswochentakt ist Rust 1.64 erschienen. Das Release implementiert das Trait IntoFuture für die asynchrone Programmierung. Außerdem sind einige C-Typen nun von der Standard- in die Core-Library gewandert, um sie vor allem in der Embedded-Programmierung nutzen zu können.

Auf Ökosystemseite ist neuerdings der rust-analyzer Bestandteil der Toolsammlung von Rust. Das Werkzeug ist eine Implementierung des Language Server Protocol, um Funktionen wie Autovervollständigung in IDEs und Sourcecode-Editoren wie Visual Studio Code, Emacs und Vim zu nutzen. Um den Language Server für Rust zu installieren, dient die Zeile rustup component add rust-analyzer .

Rust hat das Async-Await-Pattern mit Rust 1.39 Ende 2019 eingeführt. sie nutzt das Future -Trait Einzug, das einen zukünftigen Wert beschreibt. Traits sind Rusts Umsetzung von Interfaces. Über eine poll -Methode lässt sich der Wert abfragen. Die Methode wartet nicht, bis der Wert tatsächlich da ist, blockiert also nicht, aber kann dem Aufrufer mitteilen, dass die Future noch nicht bereit ist. Mit dem Keyword await lässt sich die Ausführung einer Funktion so lange aufhalten, bis die Future fertig durchlaufen ist.

Das aktuelle Release führt mit IntoFuture ein neues Trait ein, das einen beliebigen Typ in ein Future wandelt. Die Umsetzung ist an das in Rust 1.53 eingeführte Trait IntoIterator angelehnt, der das Iterieren über die Elemente eines Typs ermöglicht.

Das IntoFuture -Trait benötigt die Typen für den zugehörigen Output ( type Output ) und die Future ( type IntoFuture ) sowie eine Methode ( fn into_future(self) ), die das Objekt vorbereitet und eine Future erstellt. .await ruft letztere Methode auf, bevor es die Ergebnisse abruft beziehungsweise abwartet.

Folgender Code aus der Rust-Dokumentation zeigt den Einsatz des Trait an dem einfachen, wenn auch konstruierten Beispiel eines Struct für die Multiplikation einer Zahl num mit einem Faktor factor :