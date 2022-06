Programmiersprache: Rust verteidigt seit sechs Jahren die Spitzenposition

Die Entwicklerplattform Stack Overflow hat die Ergebnisse des "2022 Stack Overflow Developer Survey" veröffentlicht. An der jährlichen Umfrage unter Entwicklerinnen und Entwicklern nahmen dieses Mal mehr als 73.000 Teilnehmende aus 180 Ländern teil. Die meisten stammen aus den USA, Indien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Kanada. Ziel der Umfrage ist das Erfassen der aktuellen Tools und Trends, darunter die beliebtesten und unbeliebtesten Programmiersprachen und Webtechnologien sowie die Gehälter von Personen in verschiedenen IT-Rollen.

Blockchain-Gehälter liegen vor Cloud und Data Science

Laut der Umfrage ist der Median des jährlichen Gehalts im IT-Bereich in Deutschland bei Senior Executives am höchsten: Sie verdienen in US-Dollar ausgedrückt rund 97.000 USD. Darauf folgen Engineering Manager (96.000 USD) und Site Reliability Engineers (83.000 USD). Blockchain-Expertinnen und -Experten landen mit 80.000 USD vor Cloud Infrastructure Engineers und Data Engineers (jeweils 77.000 USD). Die Arbeit im Bereich Data Science und Machine Learning wird mit dem sechsten Platz belohnt und erzielt im Median 75.000 USD pro Jahr.

2022 Stack Overflow Developer Survey: Die am höchsten bezahlten IT-Rollen in Deutschland; Angaben als Median-Jahresgehalt in US-Dollar (Bild: Stack Overflow)

Die Gehaltsangaben basieren auf 2.879 Antworten von Entwicklerinnen und Entwicklern aus Deutschland. Auch die Gehaltsdaten der weiteren vier am häufigsten vertretenen Länder stellt Stack Overflow gesondert dar, zudem ist eine Übersicht aller Länder vertreten.

Lesen Sie auch Gehälter 2022: Das verdienen Softwareentwickler in Deutschland

Rust bleibt am beliebtesten und gewinnt leicht an Nutzern

Wie in jedem Jahr fragte Stack Overflow auch in diesem Jahr nach den beliebtesten und unbeliebtesten Programmiersprachen und nach denjenigen, die Entwicklerinnen und Entwickler gerne lernen möchten. Auch die am häufigsten genutzten Sprachen wurden erhoben.

Bereits das siebte Mal in Folge ist Rust die beliebteste Programmiersprache: 87 Prozent der Befragten möchten die Sprache weiterhin verwenden. Erstmals stand sie 2016 an der Spitze dieser Kategorie und löste damals Swift ab. Die Nutzung von Rust hat im Vergleich zum letzten Jahr leicht zugelegt: Waren es 2021 noch sieben Prozent der Umfrageteilnehmer, die Rust einsetzten, stieg die Zahl nun auf neun Prozent. Den zweiten und dritten Rang der beliebtesten Programmiersprachen belegen Elixir und Clojure mit jeweils 75 Prozent und nur leichten Abweichungen bei den Nachkommastellen.

2022 Stack Overflow Developer Survey: Die 20 beliebtesten Programmiersprachen (Bild: Stack Overflow)

Auch bei den Programmiersprachen, die Entwicklerinnen und Entwickler lernen möchten, liegt Rust ganz vorn und teilt sich mit 17,6 Prozent den ersten Platz mit Python. Als unbeliebteste Sprache gilt dagegen MATLAB, das 81 Prozent seiner Nutzer nicht weiter verwenden möchten. COBOL (80 %) und VBA (79 %) lösen ebenfalls kaum Begeisterungsstürme aus.

Phoenix verdrängt Svelte

Für Svelte war es ein kurzes Zwischenspiel auf dem ersten Platz als beliebtestes Webframework: Der Newcomer Phoenix stößt es in diesem Jahr vom Thron, nachdem Svelte im letzten Jahr erstmals in der Umfrage aufgetaucht war. Phoenix ist ein Framework zum Erstellen interaktiver Webanwendungen mit der Programmiersprache Elixir. Nach Svelte auf dem zweiten Platz komplettiert der Node.js-Herausforderer Deno die Top 3 der Webframeworks.

Weitere Ergebnisse der Umfrage umfassen beispielsweise den Anstieg derjenigen, die Programmieren online erlernt haben, von knapp 60 auf 71 Prozent. Schon im Vorjahr zeichnete sich ab, dass Online-Lernmethoden zunehmend eine größere Rolle spielen.

Am "2022 Stack Overflow Developer Survey" nahmen 73.268 Entwicklerinnen und Entwickler aus 180 Ländern vom 11. Mai bis 1. Juni 2022 teil. Die Auswahl der nachgefragten Technologien basierte erstens auf den beliebtesten und am schnellsten wachsenden Tags auf Stack Overflow auf Basis der dort gestellten Fragen und zweitens auf den ausgewählten Antworten der Umfrageteilnehmenden im letzten Jahr. Die ermittelten jährlichen Gehaltsdaten basieren auf dem Wechselkurs zum US-Dollar am 24. Mai 2022 unter Annahme von zwölf Arbeitsmonaten und 50 Arbeitswochen.

Ein Stack-Overflow-Blogeintrag fasst die Ergebnisse der diesjährigen Umfrage zusammen. Der vollständige Report steht ebenfalls online zur Verfügung.

(mai)