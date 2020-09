Programmiersprache: Swift 5.3 erweitert die Syntax und den Paketmanager

Ein halbes Jahr nach Swift 5.2 ist nun Version 5.3 der Programmiersprache erschienen. Viele Neuerungen erweitern die Syntax unter anderem für Enums, Try-Catch-Blöcke und didSet -Callbacks. Die Anpassungen sollen vor allem Boilerplate-Code verringern und für übersichtlicheren Sourcecode sorgen. Auf der Seite der Infrastruktur wird der Swift Package Manager offenbar deutlich flexibler: Pakete dürfen unter anderem Bilder und binären Code enthalten.

Daneben bringt das Release einige Ergänzungen unter der Haube mit, die die Performance der kompilierten Anwendungen zur Laufzeit verbessern sollen. Der Binärcode ist zwar im Vergleich zu Objective-C immer noch größer, aber seit den Messungen zum Release von Swift 4 wohl deutlich gesunken, und zwar von seinerzeit der 2,3-fachen auf nunmehr die 1,5-fache Größe. Außerdem sollen Swift-5.3-Anwendungen deutlich weniger Heap-Speicher belegen als mit älteren Versionen kompilierter Code.

Eine optionale Anbindung zu Comparable für den enum -Typ führt das Proposal SE-0266 ein. Elemente einer derart deklarierten Enumeration lassen sich über Operatoren wie < und > vergleichen. Sollte für einen Operator eine explizite Implementierung existieren, hat dieser Vorrang vor der impliziten Umsetzung über Comparable .

Mit dem Proposal SE-0267 lassen sich where -Klauseln für Funktionen innerhalb generischer Typen nutzen. Erwähnenswert ist dabei, dass beim Überschreiben der Methode die Sichtbarkeit nicht geringer sein darf als bei der Originalmethode, wie das Beispiel aus dem Proposal zeigt: