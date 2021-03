Programmiersprache: Swift startet ersten Akt zum Actor-Modell

In der nebenläufigen Programmierung sind Race Conditions ein typisches Problem des nichtdeterministischen Verhaltens: Wenn zwei parallel laufende Threads beispielsweise Berechnungen auf einer globalen Variable ausführen, kann es zu Fehlern kommen, die jedoch nicht immer auftreten. Für den simplen Fall, dass beide Threads den Wert zunächst auslesen, dann mit 2 multiplizieren und schließlich in dieselbe Variable zurückschreiben, ergibt sich im korrekten Fall für den Ausgangswert 1 ein Ergebnis von 4.

Voraussetzung dafür ist, dass zunächst ein Thread die Variable mit dem Wert 1 ausliest, mit 2 multipliziert und anschließend das Ergebnis 2 schreibt, bevor der zweite Thread diese 2 ausliest, erneut mit 2 multipliziert und anschließend eine 4 schreibt. Falls jedoch der zweite Thread den Wert ausliest, wenn der erste bereits gelesen, aber das Ergebnis noch nicht geschrieben hat, rechnen beide mit dem Ausgangswert 1 und schreiben im Anschluss die 2 als falsches Endergebnis in die Variable zurück.

Data Races beschreiben, dass ein Speicherzugriff in einem Thread potenziell in für den korrekten Programmablauf gefährlichen oder störenden Weise von einer Schreiboperation auf denselben Speicherbereich in einem anderen Thread beeinflusst wird. Sie gelten in manchen Definitionen als Teilbereich der Race Conditions, während andere sie als eigenständiges Problem betrachten.