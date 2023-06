Programmiersprachen: Die Beliebtheit von Rust bleibt ungebrochen

Das Team hinter der Entwicklerplattform Stack Overflow hat die aktuellen Ergebnisse seiner jährlichen Umfrage veröffentlicht. Im Mai 2023 nahmen über 90.000 Entwicklerinnen und Entwickler weltweit daran teil und gaben ihre am häufigsten sowie am liebsten verwendeten Technologien preis. Die beliebteste Programmiersprache ist demnach weiterhin Rust, während Phoenix erstmals die Spitzenposition als beliebtestes Webframework verteidigt.

Rust ist vergleichsweise selten, aber beliebt

In dieser Ausgabe hat das Stack-Overflow-Team sich dazu entschieden, die bewährte Frage nach den "loved" (beliebten) und "dreaded" (gefürchteten) Programmiersprachen anders zu formulieren: Sie sind nun "admired" (bewundert) oder "desired" (gewünscht). Aus der Auswertung lässt sich demnach ablesen, welcher Anteil der Befragten eine bereits verwendete Programmiersprache "bewundert" und im kommenden Jahr erneut verwenden möchte – oder das eben nicht tun möchte, woraus sich unbeliebte Programmiersprachen ableiten lassen. Die am häufigsten eingesetzten Programmiersprachen hat Stack Overflow ebenfalls wieder erhoben. Die Ergebnisse zu diesen Abschnitten basieren auf über 87.000 verwertbaren Antworten.

Bereits seit 2016 gilt Rust in Stack Overflows Umfrage als die beliebteste Programmiersprache. In diesem Jahr setzt sich das Muster fort, denn 85 Prozent der Rust-Programmiererinnen und -Programmierer möchten der Sprache auch weiterhin treu bleiben und erheben sie somit zum achten Mal auf das Siegerpodest. Auf dem zweiten Rang folgt wie 2022 die Sprache Elixir, während der dritte Platz an die zuvor viertplatzierte Sprache TypeScript geht. Clojure belegte im vergangenen Jahr den dritten Platz, rutscht nun aber auf den fünften Platz ab, während der vierte an den Newcomer Zig geht.

2023 Stack Overflow Developer Survey: Rust ist erneut die beliebteste Programmiersprache. (Bild: Stack Overflow)

Die Liste der am häufigsten verwendeten Programmiersprachen zeigt ein deutlich anderes Bild. Hier erscheint JavaScript im elften Jahr in Folge auf dem ersten Platz, gefolgt von HTML/CSS und Python. Rust belegt mit 13 Prozent den 14. Platz, während die zweitbeliebteste Sprache Elixir zwar bei ihren Nutzern großen Anklang findet, jedoch nur bei 2,3 Prozent der Befragten in Verwendung ist.

MATLAB, Cobol und Objective-C gelten als unbeliebt

Wer MATLAB einsetzt, ist laut der Umfrage damit selten zufrieden: Lediglich 18 Prozent der Anwenderinnen und Anwender möchten die Sprache weiterhin einsetzen. Auf ähnliche Zahlen kommen Cobol (20 %) und Objective-C (23 %). Die Verbreitung dieser Sprachen ist gering, denn MATLAB kommt bei nur knapp vier Prozent der Befragten zum Einsatz, Objective-C bei 2,3 Prozent und Cobol gar bei 0,6 Prozent.

Zu den weiteren Funden der Studie zählt, dass Phoenix sich den ersten Platz als beliebtestes Webframework sichert, den es im letzten Jahr erstmals erklommen hatte. Als beliebtestes KI-Such-Tool ermittelt die Umfrage ChatGPT und das beliebteste KI-Entwicklerwerkzeug ist der GitHub Copilot.

Weitere Details zum "2023 Developer Survey" teilt das Team von Stack Overflow in einem Blogeintrag mit und präsentiert die Studienergebnisse auf seiner Website.

(mai)