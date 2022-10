Programmiersprachen-Ranking: JavaScript gewinnt das Rennen

RedMonk hat das zweite Programmiersprachen-Ranking des Jahres veröffentlicht. Das IT-Marktforschungsunternehmen sieht die Sprachen JavaScript, Python und Java an der Spitze – in unveränderter Reihenfolge verglichen mit dem ersten Quartal 2022. Die Studie basiert auf Daten der Versionsverwaltungsplattform GitHub und der Entwickler-Community Stack Overflow. Ziel des zweimal jährlich ermittelten Rankings ist das Aufspüren von Trends, und wie bereits bei der letzten Ausgabe lässt sich als Trend eine geringe Fluktuation ausmachen.

Die Programmiersprachen-Rankings von RedMonk sind jeweils mit Januar und Juni eines Jahres betitelt. Stand die zweite Ausgabe des Jahres 2021 schon im August bereit, hat sich die Veröffentlichung der Juni-Daten in diesem Jahr etwas verzögert.

Die Top 3 bleiben unverändert

JavaScript steht erneut an erster Stelle des Rankings, da die Programmiersprache nach RedMonk-Berechnungen sowohl auf GitHub als auch auf Stack Overflow die höchste Popularität aufweist. Diese Beliebtheit basiert sowohl auf der Anzahl an GitHub-Repositorys, die die Programmiersprache als Basissprache verwenden, als auch auf Metriken von Stack Overflow mithilfe dessen hauseigenen Tools.

Die beliebtesten Programmiersprachen im dritten Quartal 2022 (Bild: RedMonk)

Der zweite, dritte und vierte Platz zeigen sich ebenfalls unverändert und gehen an Python, Java und PHP. Erst an fünfter Stelle zeigt sich eine Veränderung: C# rückt vor C++, mit dem es sich beim letzten Mal diesen Platz noch teilte, und verweist die Sprache hinter CSS auf Platz 7. Insgesamt zeigt sich jedoch wenig Veränderung in den Top 20, die aus den gleichen Programmiersprachen wie beim Januar-Ranking bestehen. Neben den genannten Sprachen finden sich auf den ersten zehn Plätzen TypeScript, Ruby und C.

RedMonk Top 20 – beliebteste Programmiersprachen im 3. Quartal 2022 1. JavaScript 11. Swift 2. Python 12. R 3. Java 12. Objective-C 4. PHP 14. Shell 5. C# 15. Scala 6. CSS 15. Go 7. C++ 17. PowerShell 7. TypeScript 17. Kotlin 9. Ruby 19. Rust 10. C 19. Dart

Ein Blick auf die Tabelle der beliebtesten Programmiersprachen des dritten Quartals 2022 zeigt vor allem, dass einige Programmiersprachen in ihrer Beliebtheit näher zusammenrücken und sich nun häufiger den gleichen Platz teilen – so sind gleich fünf Plätze doppelt vergeben.

Stabilität als Trend

Wie RedMonk feststellt, hat sich eine sehr geringe Bewegung in den Rankings zur Norm entwickelt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die 20 beliebten Programmiersprachen über die letzten Ausgaben stabil geblieben. Das spricht dem Unternehmen zufolge für ein temporäres Gleichgewicht. Auffällige Newcomer sind demnach nicht zu verzeichnen, und auch die meisten jüngeren Sprachen in den Top 20 wie TypeScript, Go oder Rust, die das aktuelle iX-Developer-Sonderheft im Detail beleuchtet, existieren bereits seit einem Jahrzehnt.

Wie die Macher der Studie selbst betonen, soll sie kein statistisch valides Bild von der Häufigkeit der Verwendung von Programmiersprachen bieten. Vielmehr soll sie die Diskussion über Programmiersprachen und ihre Verwendungshäufigkeit in ein Verhältnis zueinander setzen, um mögliche künftige Trends aufzudecken. Da die Daten auf GitHub und Stack Overflow basieren, können nur solche Sprachen in die Studie einfließen, die auf beiden Plattformen vertreten sind. RedMonk hat diese Quellen aufgrund ihrer Größe und aufgrund der Verfügbarkeit von Daten ausgewählt, ermuntert Interessierte aber dazu, auch weitere Datengrundlagen zu betrachten.

Weitere Hintergründe und Daten zum RedMonk-Ranking im dritten Quartal 2022 sind einem Blogeintrag zu entnehmen.

(mai)