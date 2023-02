Programmierwettbewerb Code Jam: Letzte Runde vor dem Weg auf den Google-Friedhof

Nach zwanzig Jahren stellt Google seine internationalen Programmierwettbewerbe ein. Code Jam und Kick Start finden dieses Jahr ein letztes Mal online statt. Den auf Teams ausgelegten Wettbewerb Hash Code wird es dieses Jahr nicht mehr geben.

Zwanzig Jahre Code Jam

Code Jam ist ein Wettbewerb, den Google seit 2003 jährlich ausgerichtet hat. Entwicklerinnen und Entwickler müssen in einer begrenzten Zeit Code schreiben, der algorithmische Probleme löst. In den ersten Jahren fand der Wettbewerb vor Ort statt, pandemiebedingt liefen die Runden seit 2020 virtuell.

Der Programmierwettbewerb startet mit vier Runden in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die parallel am 15. April zwischen 16 und 20 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Neben den Code-Jam-Aufgaben wird es Problemstellungen im Stil des Wettbewerbs Kick Start geben, den Google ursprünglich für Hochschulabsolventen in China gestartet hatte.

Letzte Runde mit Einschränkungen

Der Wettbewerb ist auf Einzelpersonen ausgerichtet. Googles dritter Programmierwettbewerb Hash Code, der sich an Teams richtet und in Europa startete, ist nicht bei der letzten Runde dabei.

Dieses Jahr wird es weder Finalrunden noch Vor-Ort-Veranstaltungen geben. Auch lobt Google anders als in den letzten Jahren keine Preise für die besten Ergebnisse aus. Wer mindestens einen Punkt erreicht, erhält ein digitales Zertifikat, und es wird Ranglisten geben.

Zum 1. Juli wird Google endgültig die Websites zu den Code Competitions und die zugehörigen Google Groups codejam@google.com, hashcode@google.com, kickstart@google.com und codingcomps@google.com abschalten. Dem Programmierwettbewerb kommt die fragwürdige (letzte) Ehre zuteil, dass er bereits ein paar Monate vor seinem endgültigen Ende einen Grabstein auf der Google-Friedhofs-Site Killed by Google erhalten hat.

Weitere Details lassen sich dem Google-Developer-Blog entnehmen. Die Registrierung ist ab sofort möglich. Einen Einblick in die Art der Aufgaben bieten die Archive von Code Jam und des Kick-Start-Wettbewerbs. Für den nicht mehr ausgerichteten Teamwettbewerb Hash Code existiert ebenfalls eine Rückschau.

(rme)