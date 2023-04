Projec’te: c’t-Bastelvideos jetzt im eigenen Kanal bei YouTube

Die nerdigen c’t-Basteleien werden jetzt noch Couch-freundlicher: Zu vielen unserer Artikel mit Selbstbauprojekten gibt es Videos, die Lust machen, schwierige Stellen zeigen und Tipps geben, wie der Nachbau noch leichter fällt. Bisher erschienen die auf YouTube in der Heise-Online-Werkstatt-Playlist. Die ließ sich aber nicht abonnieren, weshalb wir jetzt in einen neuen Kanal namens „Projec’te“ umziehen.

Hobby-Handwerk-Expertin Pina Merkert nimmt euch in den Videos mit in die Werkstätten der c’t im Verlagsgebäude und im Homeoffice. Vom selbst gebauten Smart-Home-Sensor mit ESP32 über eigens entwickeltes Test-Equipment mit Arduino bis zum Gartenbau-Roboter mit Raspberry Pi ist alles dabei. Wir wollen nicht nur zeigen, was wir bauen, sondern auch wie und wo wir bauen. Und wir teilen unser Wissen und unsere Erfahrungen.

Vor allem aber wollen wir Lust darauf machen, dass ihr all die Technik einfach selbst baut, die Firmen nicht herstellen. Die löst nämlich nicht nur ganz individuelle Alltagsprobleme, sie ist auch meist nachhaltiger als Wegwerfprodukte aus der Massenproduktion. Schrauben, Löten und Reparieren kann und sollte Spaß machen und dafür wollen wir Inspiration liefern, die ihr bequem von der Couch konsumieren könnt.

Den neuen Kanal findet ihr hier: https://www.youtube.com/@ct_projecte

Mehr Bastelvideos gibt es außerdem bei der Make: https://www.youtube.com/@MakeMagazinDE

Alles mögliche an cooler Technik gibt es bei c’t 3003: https://www.youtube.com/@ct3003

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Wir haben den Gartenbau-Roboter FarmBot gebaut.

(pmk)