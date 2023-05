Adata: Wassergekühlte PCIe-5.0-SSD

Neue SSD-Generation, neue Ideen für außergewöhnliche Kühlideen: Adata zeigt auf der Messe Computex das Projekt Neonstorm unter der Marke XPG – eine NVMe-SSD mit PCI-Express-5.0-Anbindung, die Übertragungsraten von bis zu 14 GByte/s schaffen soll und einen eigenwilligen Wasserkühler verwendet.

Bei dem Wasserkühler handelt es sich um ein geschlossenes System, er wird also nicht in einen bestehenden Kreislauf integriert. Auf der M.2-Karte sitzt ein Acrylkörper mit einem eingelassenen Metallrohr. Das Wasser umschließt das Rohr und gibt die Abwärme der SSD an das Rohr ab. Zwei Mini-Lüfter durchströmen das Rohr mit Luft. Eine Pumpe, die das Wasser bewegt, gibt es nicht.

Die Krux: Der Aufbau hat weniger Kühlfläche als ein normaler Luftkühler mit Aluminiumlamellen – das Wasser wirkt primär wie ein Marketing-Gimmick. Lüfter mit solch kleinen Rotorblättern verursachen häufig nervig hochfrequente Geräusche.

Explosionszeichnung des Projekts Neonstorm. (Bild: Adata)

High-End-Hardware

Die Technik der SSD kann sich derweil sehen lassen. Zum Einsatz kommt der Silicon-Motion-Controller SM2508, der über vier PCIe-5.0-Lanes angebunden wird. Adata verspricht sequenzielle Übertragungsraten von bis zu 14 GByte/s lesend und 12 GByte/s schreibend.

Den verbauten NAND-Flash benennt der Hersteller nicht; für 14 GByte/s braucht es aber aktuelle Bausteine mit hoher Taktfrequenz. Die Zufallszugriffe beziffert Adata auf bis zu zwei Millionen IOPS sowohl lesend als auch schreibend.

Die SSDs sollen mit Kapazitäten von bis zu 8 TByte als 80 mm lange M.2-SSDs in den Handel kommen. Zu Preisen und einem Veröffentlichungstermin hat sich Adata bislang nicht geäußert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mma)