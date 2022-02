Projektmanagement: Kanban-Software Trello erhält einen Kalender für alle Boards

Im Rahmen eines Updates erhält Trello mehrere neue Ansichten. Die Kanban-Software fürs Projektmanagement hatte Entwickler Atlassian bereits 2021 umfangreich erweitert, unter anderem um eine Kalenderansicht. Letztere umfasst auf Wunsch nun den kompletten Arbeitsbereich mit Informationen aus mehreren Boards.

Ein Kalender für alle Boards

Der Kalender lässt sich nach Belieben filtern, um zum Beispiel die zeitliche Planung und Fristen unterschiedlicher Projekte miteinander abstimmen zu können. In dieser Ansicht lassen sich Karten außerdem auf ein neues Datum verschieben, um ihr eine neue Fälligkeit zuzuweisen. Eine nach den eigenen Vorstellungen gefilterte Ansicht lässt sich speichern und umbenennen, anschließend können andere Nutzer ohne alle Filter wieder händisch anlegen zu müssen auf den Kalender zugreifen.

Einmal passend eingerichtet, lassen sich Kalenderansichten speichern und auf Wunsch mit anderen Nutzern teilen. (Bild: Atlassian)

Auch die Tabellenansicht, ebenfalls mit dem Update Anfang 2021 eingeführt, kann nun den gesamten Arbeitsbereich anzeigen. Die Filteroptionen sowie das Speichern des Ergebnisses sind auch hier mit an Bord.

Karten in Karten zusammenfassen

Komplett neu sind hingegen die Dashcards. Sie fassen alle Informationen aller Karten aller Arbeitsbereiche zusammen – so dies gewünscht ist, denn auch hier können Nutzer beliebige Filter anlegen. So lassen sich zum Beispiel Dashcards für überfällige Karten oder bestimmte Etiketten einrichten. Bei Änderungen der mit ihnen verknüpften Daten informiert Trello den Anwender direkt. Ansonsten handelt es sich bei Dashcards um reguläre Karten, sie lassen sich also wie gehabt kommentieren, zuweisen und beobachten. Premium-Kunden erhalten darüber hinaus Diagramme zu vergangenen Änderungen der Daten und können Benachrichtigungen per Slack und E-Mail erhalten.

Darüber hinaus kann eine Kartenansicht Geoinformationen aus Google Maps anzeigen. Hierfür durchsucht Trello die Karten nach Adressen, alternativ lassen diese sich händisch hinzufügen. Mehr Details zu allen neuen Ansichten finden sich in der Ankündigung.

(fo)