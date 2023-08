Projektmanagement: OpenProject 13.0 zeigt Team-Fortschritte übersichtlicher an

Das Projektmanagement-Tool OpenProject hat mit der Version 13.0 ein neues Major Release erhalten. Neben neuen Funktionen für mehr Transparenz beim Projektfortschritt haben die Entwickler auch die Nextcloud-Integration des Open-Source-Tools weiter vertieft.

Baseline für den Fortschrittsvergleich

Baseline heißt das zentrale neue Feature des jetzt veröffentlichten OpenProject 13.0: Die Funktion zeigt auf Wunsch Änderungen an einzelnen Arbeitspaketen im Vergleich zu einem früheren Zeitpunkt an. Nutzer der kostenlosen Community-Version haben einen eingeschränkten Zugriff und können den aktuellen Projektstand mit dem des Vortags vergleichen. Kunden der kostenpflichtigen Enterprise-Version hingegen können die Vergleichspunkte frei wählen.

Ferner hat das OpenProject-Entwicklungsteam an der seit einiger Zeit forcierten Zusammenarbeit mit dem ebenfalls quelloffenen Kollaborationstool Nextcloud gearbeitet. Neue Projektordner sollen die Vergabe von Zugriffsrechten auf Dateien und Ordner erleichtern: Jedes Teilprojekt erhält einen eigenen Ordner, auf den die Projektbeteiligten automatisch zugreifen können. Außerdem können Vorlagen für Projektstrukturen erstellt werden. Diese Projektvorlagen können dann wiederkehrende Ordnerstrukturen mit Dateivorlagen enthalten und direkt mit Arbeitsprojekten verknüpft werden.

Neu ist auch die OpenProject-Kalender-Integration per URL und eine Schaltfläche für die Zeiterfassung mit Aufzeichnung der Arbeitszeiten an einzelnen Arbeitspaketen. Alle weiteren Änderungen in OpenProject 13.0 listen die Release Notes des Projekts.

OpenProject für digitale Verwaltungsarbeitsplätze

Teile des neuen OpenProject-Updates wurden im Rahmen des Projekts openDesk 1.0 vom Bundesministerium des Innern mitfinanziert. Das Projekt der Bundesregierung, besser bekannt als "Souveräner Arbeitsplatz", hat zum Ziel, den Einsatz quelloffener Werkzeuge in der Verwaltung zu fördern und damit die digitale Souveränität zu erhöhen.

OpenProject ist ein Open-Source-Projekt, das unter der GPLv3 lizenziert ist und eine Alternative beispielsweise zu Jira von Atlassian darstellt. Es gibt eine Enterprise-Version des Tools mit erweitertem Funktionsumfang und Preisen, die sich nach der Support-Tiefe richten.

