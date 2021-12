Projektmanagement: factro erhält benutzerdefinierte Felder

Die Software für Projektmanagement factro bekommt im neuen Major Release benutzerdefinierte Felder (Custom Fields), mit denen sich individuelle Daten darstellen lassen. Sie ergänzen die Standardfelder um zusätzliche Daten. Mit der factro-API können die Daten auch automatisch aus anderen Systemen übernommen und umgekehrt in diese übertragen werden.

Bei den benutzerdefinierten Feldern stehen sechs Feldtypen zur Auswahl: Text, Formel, Auswahl, Zahl, Ja/Nein und Mehrfachauswahl. Das Textfeld erlaubt, Textelemente wie etwa Kundennummern oder Hinweise zu Projekten aufzunehmen. Über das Zahlenfeld lassen sich Kosten, Prozentwerte oder Dauern erfassen. Für Kalkulationen dient das Formelfeld. Mit dem Ja/Nein-Feld sehen Nutzer, ob Projekte abgerechnet sind.

Effizienter arbeiten

Die benutzderdefinierten Felder sind vererbbar: Einzelwerte wie etwa Stundensätze müssen Nutzer nicht per Hand eingeben. Mit einer passenden Aggregationsmethode für Summen, Anzahlen, Durchschnitts-, Minimum- und Maximumwerte lassen sich weitere Erkenntnisse aus den Daten holen. So sind Einzelkosten auf Projektebene summierbar. Kombiniert man die benutzerdefinierten Felder mit der Sortierfunktion, kann man sie per Drag-and-drop ordnen und gruppieren.

Eine weitere Neuerung betrifft das Hauptmenü, das ein neues Design erhalten hat. Neben helleren Farben, unterstützenden Icons und einer angepassten Struktur ist die Seitennavigation einklappbar. Auch das persönliche Menü hat eine Überarbeitung erfahren. Über einen Klick auf den neu angezeigten Avatar kommt man zu den individuellen Einstellungen, die auch die Cloud-Informationen (Tarif, Speicherplatz, Lizenzen) abbilden.

Weitere Informationen zum Major Release liefert der factro-Blog. factro ist eine Webplattform für Aufgaben- und Projektmanagement und wird in Bochum entwickelt. Die Server stehen in Deutschland.

(nb)