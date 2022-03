Projektmanagement mit Jira und Confluence: Die Webinar-Serie von Heise

Im Mai und Juni bietet Heise mit der Webinar-Serie "Projektmanagement mit Jira und Confluence" einen praxisnahen Einstieg in das tägliche Projektmanagement mit den Atlassian-Werkzeugen. In insgesamt 12 Stunden lernen Teilnehmer:innen, wie sie ihr Projektmanagement in der Praxis richtig umsetzen.

Angefangen bei einem klassischen Projektmanagementansatz lernen sie Schritt für Schritt, wie sie ihre Projekte zum Erfolg bringen. Darüber hinaus erhalten sie auch einen praxisnahen Einblick in agile Arbeitsweisen im Projektmanagement und welche Vor- und Nachteile sie im Vergleich zu einer klassischen Herangehensweise bieten, ebenso wie eine Kombination der beiden Methoden in ihrem Unternehmen aussehen könnte.

Das zweite Webinar am 21. Mai liefert einen Überblick über verschiedene Ansätze und Bestandteile der agilen Arbeit. Außerdem zeigen die Referenten anschaulich und praxisbezogen, wie agile Methoden im Projektmanagement eingesetzt werden können.

Die Webinare leiten die renommierten Experten Daniel Hecker und Patrick Rudloff, die auf eine jahrelange Erfahrung im Projektmanagement und mit den Atlassian-Werkzeugen zurückblicken. Jedes Webinar ist wie ein Online-Training aufgebaut und bietet reichlich Raum für Interaktion und praktische Übungen.

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro. Wer gleich alle drei Termine buchen möchte, kann mit einem Kombi-Ticket für 395 € im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen. Wer an der kompletten Serie teilnehmen möchte, kann sich alternativ auch das Jahresabo der digitalen Lernplattform heise Academy zum Einführungspreis von 495 € sichern – inklusive dem Zugang zu über 60 Online-Kursen und über 100 Online-Trainings pro Jahr.

Alle Teilnehmenden können sich nicht nur auf viel Praxis und Interaktion freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmer:innen können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen.

Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive. Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie.