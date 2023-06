Protest gegen API-Preise: Große Subreddits werden tagelang stillgelegt

Auf Reddit formiert sich der Widerstand gegen die geplante Preisstruktur für den Zugriff auf die API, die den Betrieb beliebter Drittanwendungen unmöglich machen dürften. Dutzende Teilbereiche des beliebten Social-News-Aggregators werden von den Moderatoren und Moderatorinnen am 12. Juni für mindestens 48 Stunden geschlossen, einige sollen bis zu einer zufriedenstellenden Einigung komplett stillgelegt werden, wurde jetzt angekündigt. Begründet wird die drastische Maßnahme unter anderem damit, dass die Arbeit als Moderator ohne Drittanwendungen wie etwa Apollo unmöglich wird. Sollte Reddit nicht auf die Community zugehen, werde man gemeinsam über weitere Maßnahmen beratschlagen.

Die Betreiber von Reddit hatten bereits im April angekündigt, dass API-Zugriffe künftig Geld kosten würden, die genauen Preise waren aber erst vergangene Woche publik geworden – Reddit hat sie inzwischen bestätigt. Allein auf Apollo würden demnach Zusatzkosten von 20 Millionen US-Dollar zukommen, hatte deren Entwickler Christian Selig vorgerechnet, bei ungefähr 1,5 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Reddit verlangt damit zwar nur ungefähr ein Viertel dessen, was Twitter unter Elon Musk jetzt haben will. Aber auch diese Preise können sich eigentlich nur noch Großkonzerne oder Analyseunternehmen leisten. Eine komplette Entwicklerszene könnte dadurch abgewickelt werden, so die Befürchtung.

Alternative Anwendungen wie Apollo, Reddit is fun, Narwhal oder BaconReader bieten teils deutlich mehr Funktionen für die Seite und helfen damit auch Moderatoren dabei, ihre Bereiche thematisch passend und spamfrei zu halten, heißt es in dem Reddit-Beitrag mit der Ankündigung. Befürchtet wird auch, dass der Schritt die Abschaltung weiterer Funktionen vorbereitet, darunter die immer noch sehr beliebte "alte" Ansicht. Deshalb wird um breite Teilnahme an dem Protest gebeten, eine stetig wachsende Liste der Subreddits, die am 12. und 13. Juni geschlossen werden sollen, gibt es auch schon. Dazu gehören Unterbereiche der Seite mit teilweise mehreren Dutzend Millionen Accounts.

Sollte der Protest keinen Erfolg haben und Reddit an der Preisstruktur festhalten, dürfte das für Reddit-Dritt-Anwendungen das Aus bedeuten. Allein bei Apollo würde jeder Nutzer dann allein API-Kosten von 2,50 US-Dollar pro Monat anhäufen und für Selig würde sich das nicht einmal bei jenen lohnen, die für den Dienst bezahlen. "Ich kann nicht erkennen, inwiefern diese Preisgestaltung der Realität entspricht oder auch nur annähernd vernünftig ist", hatte Selig geschrieben und angekündigt, dass er über die Zukunft Apollos nachdenken müsse. Kritik, dass seine App besonders viele API-Zugriffe verursache, wies er zurück und versicherte, das liege an Reddits API-Ausgestaltung. Laut Selig verlangt Reddit das 20-fache dessen, was die Seite nach eigenen Angaben pro Nutzer verdiene.

