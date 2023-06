Protest gegen API-Preise: Großer Blackout zwingt Reddit über Stunden in die Knie

Im Zuge der breiten Blockade von Unterbereichen des beliebten Social-News-Aggregators Reddit ist die gesamte Seite am Montag für Stunden in die Knie gegangen. Das geht aus zahlreichen Meldungen auf Portalen wie Downdetectro hervor, außerdem haben die Verantwortlichen die Probleme selbst eingestanden.

Gegenüber The Verge erklärte ein Sprecher, dass der Wechsel einer substanziellen Menge von Subreddits auf Privat "einige Stabilitätsprobleme" verursacht habe. Laut der Statusseite von Reddit waren die nach zweieinhalb Stunden behoben. Der Protest dauert derweil an und bislang gibt es von Reddit keine Anzeichen, dass auf die Forderungen eingegangen wird.

Ende des Protests nicht absehbar

Mit dem Blackout von Reddit protestieren die Moderatoren und Moderatorinnen der Seite gegen Pläne für eine neue API-Bepreisung. Reddit macht API-Zugriffe kurzfristig ab Juli so teuer, dass beliebte Dritt-Anwendungen ihren Dienst einstellen müssen, darunter Apollo, rif is fun, Sync und Relay. Die werden aber vor allem auch von den Moderationsteams der Subreddits besonders fleißig genutzt, weil die von Reddit selbst bereitgestellten Werkzeuge ihnen etwa bei der Eindämmung von Spam nicht so gut helfen.

Reddits hohe API-Preise könnten derweil eine ganze Entwicklerszene abwickeln und stoßen auch deshalb auf so massiven Widerstand. Der Protest soll eigentlich vom 12. bis zum 13. Juni andauern, viele Subreddits könnten aber auch länger nicht einsehbar bleiben.

Laut einer online einsehbaren Übersicht sind gegenwärtig noch mehr als 7700 von rund 8300 Subreddits "privat" und damit nicht öffentlich einsehbar. Nur wenige der besonders großen Unterbereiche beteiligen sich nicht an dem Protest.

Parallel dazu erleben Reddit-Alternativen ein immenses Wachstum, allen voran der optisch an das große Vorbild angelehnte Link-Aggregator Lemmy. Der ist über ActitivtyPub an das sogenannte Fediverse angeschlossen, Nutzer und Nutzerinnen können also beispielsweise auch mit der Twitter-Alternative Mastodon interagieren.

Im Fediverse ist Lemmy bereits zur sechstgrößten Software geworden, mit mehr als 100.000 Accounts. Deutschsprachige Instanzen sind etwa Feddit und tchncs, aktuell kann es aufgrund der hohen Nachfrage zu Lastproblemen kommen.

(mho)