Protokolle von OtterPilot: Konkurrenz für Microsofts Teams Premium?

Otter.ai hat mit OtterPilot eine Erweiterung seiner Meeting-Management-Software vorgestellt. Das Unternehmen bewirbt die neuen Funktionen als "schlauen KI-Meeting-Assisstent": OtterPilot protokolliert Videokonferenzen und verteilt das Ergebnis automatisch an die Call-Teilnehmenden.

Mit seiner "proprietären KI" zeichnet Otter dabei in Echtzeit ein Transkript des gesprochenen Wortes auf, erklärt der Anbieter in einem Blogpost. Gleichzeitig hält das Programm auch alle gezeigten Folien fest und bildet diese im finalen Protokoll an der zeitlichen korrekten Position ab. Nach dem Ende der Videokonferenz erstellt das Tool auf Wunsch auch eine Meeting-Zusammenfassung mit den wichtigsten behandelten Themen.

Neben Teams auch für Zoom und Google Meet

OtterPilot funktioniert mit Zoom, Microsoft Teams und Google Meet. Auch voraufgezeichnete Video- und Audio-Dateien kann das Werkzeug nach einem Upload auswerten. Je nach Plattform und gebuchtem Abo verrichtet es seine Protokollanten-Tätigkeiten dabei entweder über eine native Integration in das Konferenz-Programm oder als Browser-Erweiterung. Bislang beherrscht das Tool aber ausschließlich englischsprachige Unterhaltungen. Immerhin, so behauptet der Anbieter im Support-Blog, kann das Tool auch "mit einer Vielzahl von Akzenten umgehen", darunter auch deutschen und schweizerischen Spracheinschlag.

Die Preise der virtuellen Protokollanten richten sich nach dem Funktionsumfang und der Anzahl der möglichen Protokoll-Minuten. Die kostenlose Basic-Version bietet 300 Protokoll-Minuten pro Monat und beschränkt einzelne Gespräche auf 30 Minuten. Der Business-Plan liefert neben erweiterten Funktionen 6000 Minuten/Monat und 4 Stunden pro Call. Ein Enterprise-Abo mit Single-sign-on-Feature steht nur auf Anfrage bereit. Seit kurzem bietet auch Microsoft mit Teams-Premium ganz ähnliche Profi-Meeting-Funktionen gegen Aufpreis für sein weitverbreitetes Konferenz-Tool.

