Proton Pass: Neuer Passwortmanager startet Beta-Phase

Mit Proton Pass steht ein neuer Passwortmanager in einer Beta-Version zur Verfügung. Das Werkzeug stammt von den Schweizer Entwicklern des Ende-zu-Ende verschlüsselten E-Mail-Dienstes Proton Mail. Der neue Passwortmanager möchte ebenfalls vor allem mit einer vollständigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aller Eingabefelder, nicht nur des Passwortfeldes, glänzen.

Proton Pass sei das Ergebnis der Übernahme des Anonymisierungsdienste SimpleLogin im vergangenen Jahr, so der Blogpost zur Ankündigung. Proton Pass sei der "vielleicht erste (Passwortmanager), gebaut von einem dedizierten Verschlüsselungs- und Datenschutzunternehmen". Das führe zu "spürbaren Unterschieden" der Sicherheitstechniken: Während die Konkurrenz meist nur das Passwortfeld verschlüssele, verwende Proton Pass bei allen Feldern die gleichen Sicherheitstechniken. Schließlich könne man bereits über Meta-Informationen, etwa, bei welchen Webauftritten User Accounts unterhalten, viele Rückschlüsse über die Person dahinter ziehen.

Unter der Haube

Technisch setzt Proton Pass auf bcrypt Passwort-Hashing und für die Authentifizierung auf eine gehärtete Implementierung von Secure Remote Password (SRP). Außerdem unterstütze man als einer der ersten Passwortmanager Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Proton Pass soll zum Launch quelloffen zur Verfügung stehen.

Zunächst steht die Beta-Version von Proton Pass den Usern der Lifetime- und Visionary-Gruppen zur Verfügung. Der Passwortmanager funktioniert zum Start auf iOS, Android und Desktop-Systemen – dort gibt es Browser-Erweiterungen für Brave und Chrome. Mozilla, so Proton im Blogpost, habe die Erweiterung nicht mehr rechtzeitig freigeben können. Einladungen will Proton ab kommender Woche an Beta-Berechtigte versenden. Die allgemeine Verfügbarkeit von Proton Pass plane man "später in diesem Jahr". Kürzlich machte der beliebte Konkurrent 1Password Schlagzeilen damit, dass er seine User immer stärker in die Cloud drängt.

(jvo)