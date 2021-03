ProtonVPN: Apple zwingt Apps zur Selbstzensur

Die Schweizer Firma Proton hat Apple erneut scharf kritisiert: Der iPhone-Hersteller habe plötzlich "wichtige Updates" für die ProtonVPN-App wegen einer kleinen Passage im Beschreibungstext abgelehnt – genau an dem Tag, an dem die Vereinten Nationen Aktivisten in Myanmar zur Übermittlung von Informationen rund um den Militärputsch über sichere Kommunikationskanäle wie Signal und ProtonMail aufgerufen haben.

Neben ProtonMail werde auch ProtonVPN von Nutzern in Myanmar verstärkt genutzt, um die Internet-Sperren des Militärs zu umgehen, heißt es beim Anbieter.

"Herausfordern von Regierungen" unerwünscht

Apple habe ein App-Update des VPN-Clients unter Verweis auf den Passus 5.4 seiner App-Store-Regeln abgelehnt, erläutert Proton. Das Update sei dafür gedacht gewesen, zusätzliche Schutzmechanismen gegen die Übernahme von Accounts zu integrieren, um den Datenschutz zu stärken.

Ein Prüfer des iPhone-Konzerns habe sich spezifisch an einer Passage im Beschreibungstext gestört, in der ein "Herausfordern von Regierungen" angesprochen wird, um "mehr Leuten Online-Freiheiten zu bringen". Das Problem lasse sich ausräumen, wenn die App ihre Nutzer:innen nicht länger dazu ermuntere, "Geoblocking oder Inhaltebeschränkungen zu umgehen", zitiert Proton aus dem Ablehnungsschreiben.

Warum sich Apple plötzlich an dieser Textpassage stört, die offenbar über längere Zeit im Beschreibungstext stand, bleibt unklar. Das erst abgelehnte Update für den VPN-Client wurde inzwischen offenbar in den App Store gelassen, nachdem Proton das "Herausfordern von Regierungen" aus seinem Beschreibungstext gestrichen hat.

Apples Vorgehen sei heuchlerisch, so Proton, schließlich habe der Konzern keine Probleme damit, selbst Regierungen herauszufordern, etwa in Hinblick auf Steuerzahlungen oder Wettbewerbsvorwürfe. Proton sei von Apple auch schon 2019 bei den Protesten in HongKong zur Selbstzensur gezwungen worden, merkt die Firma weiter an.

Kritik an Apples App-Store-Vorgaben

Proton übt seit längerem öffentlich Kritik an Apple und den App-Store-Regeln: Der Konzern habe ProtonMail im vergangenen Jahr dazu gezwungen, In-App-Käufe zu integrieren, an denen Apple bis zu 30 Prozent Provision verdient. "Wenn wir Nutzer nicht dazu zwingen, höhere Preise durch In-App-Käufe zu zahlen", drohe der Rauswurf, teilte Proton im vergangenen Jahr mit. Die Firma hat sich der "Coalition for App Fairness" angeschlossen, die gegen App-Store-Regeln vorgeht.

Lesen Sie auch Coalition for App Fairness: Epic versammelt App-Anbieter gegen Apple

(lbe)