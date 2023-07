Proxmox Backup Server 3.0 und Mail Gateway 8.0 mit neuer Debian-Version

Kurz nach der Freigabe des Proxmox Virtual Environment (VE) 8.0 haben die Entwickler der Wiener Proxmox Server Solutions GmbH auch den Backup Server und das Mail Gateway auf neue Versionen gehievt. Alle drei Produkte arbeiten Hand in Hand, sind kostenlos nutzbar und als Open-Source-Produkte frei verfügbar.

Proxmox-Basissystem auf neuem Stand

Neben Proxmox VE 8.0 basieren nun auch der Proxmox Backup Server 3.0 und das Mail Gateway 8.0 auf dem Debian GNU/Linux 12 "Bookworm". Das bedeutet neben einem aktualisierten Userland mit Debian-typischen Änderungen (beispielsweise veränderte Syntax bei rsync ) auch eine Aktualisierung auf den Linux-Kernel 6.1 und ZFS 2.1.12.

Bei allen Produkten gibt es jetzt auch eine textbasierte Benutzerschnittstelle (TUI) für die Installations-ISOs. Das Textinterface kann optional verwendet werden und soll potenzielle Probleme beim Starten des GTK-basierten grafischen Installers auf sehr neuer oder relativ alter Hardware beheben.

Backup Server 3.0 verbessert Tape-Handling

Der Backup Server 3.0 verspricht Verbesserungen bei der Handhabung von Magnetbändern. Die Tape-Backup/Restore-Aufgaben tauchen jetzt beispielsweise in der "Task-Zusammenfassung" des WebGUI auf. Bei der Wiederherstellung einzelner Snapshots zeigt der Backup Server 3.0 vorab die Liste aller benötigten Bänder und bricht auch nicht mehr ab, wenn ein Band im Wechsler fehlt, sondern wartet, bis das Band eingelegt wurde.

Der Proxmox Backup Server 3.0 sichert physische Hosts, virtuelle Maschinen (VMs) und Linux-Container in einem Proxmox VE-Cluster. (Bild: Proxmox Solutions GmbH )

Benutzerkonten mit wiederholt fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen via TFA/TOTP, bei denen die Authentifizierung mit dem zweiten Faktor fehlschlägt, werden nun ebenfalls gesperrt. Auch wenn ein Angreifer das Passwort eines Benutzers kennt, kann er so nicht mehr via Bruteforce den zweiten Faktor erraten.

Mail Gateway 8.0 mit optimierten Vorgaben

Das Mail Gateway 8.0 nutzt den Apache SpamAssassin 4.0.0 und als Datenbank ein PostgreSQL 15.3. Für eine neue Installation haben die Proxmox-Entwickler einige der Standardwerte optimiert.

Alle Verbesserungen und Änderungen, aber auch mögliche auftretende Probleme beim Umstieg von den vorherigen Proxmox-Versionen sind für alle Produkte sauber in der jeweiligen Roadmap und den Wikis dokumentiert. Der Proxmox Backup Server 3.0 und das Proxmox Mail Gateway 8.0 stehen als Open Source-Software ab sofort zum Download bereit und können kostenlos eingesetzt werden. Den Zugriff auf das Enterprise-Repository gibt es für den Backup Server 3.0 ab 495 Euro (netto) pro Jahr, professioneller Support kostet zwischen 990 und 3960 Euro (netto) pro Jahr. Beim Mail Gateway 8.0 kostet der Zugriff auf das Enterprise-Repository 165 Euro (netto) pro Jahr, Support ist von 460 bis 1650 Euro (netto) pro Jahr zu bekommen.

