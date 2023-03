Prozess um Kindesmissbrauch: USB-Stick mit Material geht auf Postweg verloren

Video-Aufnahmen eines Missbrauchsfalls sowie die Vernehmung eines Opfers waren unverschlüsselt auf einem USB-Stick gespeichert, der verloren gegangen ist. Er sollte an einen Gutachter geschickt werden, bei diesem kam jedoch nur ein leerer Umschlag an. Laut der Nachrichtenagentur dpa hat das zuständige Landgericht Schwerin den Fall dem Landesdatenschutzbeauftragten übergeben, dieser ermittelt nun. Für weitere Fragen hat heise online niemanden in der Behörde erreicht.

Nicht nur solche Daten müssen eigentlich gesichert werden. Eine Sprecherin der Landesdatenschutzbehörde sagte der dpa auch: Die Datenschutz-Grundverordnung schreibe für Datenträger mit sensiblen Inhalten vor, dass Maßnahmen ergriffen werden müssten, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten – zum Beispiel eine Verschlüsselung. Vorgesetzte müssten ihren Beschäftigten ausdrücklich erklären, wie sie USB-Sticks verwenden dürfen. Auch für die Gerichte gibt es Richtlinien. Ob diese missachtet wurden, sollen nun die Ermittlungen der Behörde zeigen. Unklar ist bisher, wer verantwortlich für den USB-Stick sowie die Postaufgabe war.

Dabei appelliert die Sprecherin auch an Privatleute, ihre Speichermedien zu sichern. "Man will ja nicht, dass diese Dinge bei einem Verlust des Sticks im Netz auftauchen." Ein Vergleich mit Urlaubsbildern hinkt jedoch wohl deutlich, geht es bei dem verlorenen USB-Stick um einen Datenträger mit höchst sensiblen und strafbaren Inhalten.

Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass ein USB-Stick oder anderes Speichermedium mit Daten verloren geht, die schützenswert sind. In Japan beispielsweise verlor ein IT-Dienstleister einen USB-Stick mit den persönlichen Daten von mehr als 460.000 Einwohnern der Stadt Amagasaki. Ein anderer Fall ist der Verlust der Daten nahezu jeder Person, die in Österreich gemeldet ist. Ein IT-Dienstleister, der für das Gebühren-Informations-System (GIS) gearbeitet hat, hatte sie ungesichert ins Netz gestellt.

(emw)