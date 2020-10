Prozessauftakt in Trier: Nie dagewesenes Riesenverfahren um den Cyberbunker

Am heutigen Montag wurde an der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Trier der Prozess gegen die Drahtzieher des Darknet-Rechenzentrums Cyberbunker eröffnet. Vier Niederländern, drei Deutschen und einem Bulgaren wird vorgeworfen, als Betreiber dieses sogenannten Bulletproof-Hosters knapp 250.000 Straftaten mit ermöglicht zu haben. Der Prozess ist der erste dieser Art in der deutschen Strafgeschichte, bei dem die Betreiber eines Hosting-Dienstes für die Straftaten ihrer Kunden mit belangt werden.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten die Bildung einer kriminellen Vereinigung vor, die nur zu dem Zweck bestanden habe, von den Straftaten anderer Krimineller zu profitieren. Den Angeklagten droht somit theoretisch eine Höchststrafe von 15 Jahren Gefängnis, zwei von ihnen waren zum Zeitpunkt der Taten voll oder teilweise Heranwachsende und können deswegen mit einem milderen Urteil rechnen.

Mammutprozess an der Mosel

Der Mammutprozess an der Mosel ist mit jeweils zwei Verhandlungstagen pro Woche bis Ende 2021 anberaumt. Eine enorme Zeitspanne, die nach der schieren Menge der zu untersuchenden Straftaten zu urteilen, allerdings durchaus ausgeschöpft werden könnte. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten insgesamt sieben Straftatenkomplexe zur Last. So hätten sie zum einen die vier Untergrund-Marktplätze Cannabis Road, Wall Street Market, Fraudsters und Flugsvamp 2.0 gehostet. Außerdem haben sie, so die Staatsanwaltschaft, drei Handelsplätze für experimentelle, synthetische Drogen aus China betrieben. Des Weiteren wird ihnen vorgeworfen, eine Link-Liste mit über 6.500 Webseiten im Tor-Netz gehostet zu haben, über die Drogen, Falschgeld, Mordaufträge, Waffen und Kinderpornografie gehandelt wurden.

Schließlich soll das Cyberbunker-Rechenzentrum der Angeklagten im rheinland-pfälzischen Traben-Trarbach auch die sechs Command-and-Control-Server des Botnetzes Mirai beherbergt haben, über das im November 2016 über eine Million Speedport-Router der Deutschen Telekom bei einem missglückten Angriff zum Absturz gebracht wurden. Die Angeklagten hätten dem mittlerweile Verurteilten Drahtzieher des Mirai-Angriffs aktiv Hilfe angeboten, als dessen C&C-Server-Adressen von Anti-Spam-Anbietern geblockt wurden. Sie hätten in diesem Fall versucht, dem Botnetz-Betreiber Premium-Services zu verkaufen, um seine Bots weiter funktionstüchtig zu halten.

Bis auf einen Angeklagten, der zum Zeitpunkt des Haftbefehls noch als Jugendstraftäter galt, befinden sich alle mutmaßlichen Täter seit knapp einem Jahr ununterbrochen in Untersuchungshaft. Wie der vorsitzende Richter zu Beginn des Verfahrens betonte, sei sich das Gericht über den ungewöhnlichen Charakter dieser Situation bewusst. Auch die angesetzte Länge des Verfahrens spiegele die schiere Menge an Material wider, die untersucht werden müsse. Im Gespräch mit heise online sagte der ermittelnde Oberstaatsanwalt Jörg Angerer von der Landeszentralstelle Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, dass man nach wie vor mit der Auswertung der Materialien in dem Fall beschäftigt sei. Die Menge an sichergestelltem Material, insgesamt knapp 2 Petabyte Daten, habe nie zuvor dagewesene Ausmaße. Auch sei das Verfahren deswegen in der Vorbereitung so umfangreich gewesen, weil man tausende Straftaten habe untersuchen müssen.

Um den Angeklagten nachzuweisen, dass sie sich der Bildung einer kriminellen Vereinigung in den sieben Straftatenkomplexen schuldig gemacht haben, müsse man schließlich auch die Straftaten der Verkäufer illegaler Waren nachweisen, zu der sie Beihilfe geleistet hätten, so Angerer. Allein das Verlesen der Anklageschrift mit dutzenden solcher Fälle nahm über eine Stunde in Anspruch. Bei den Delikten der Kunden des Cyberbunkers handelt es sich vorwiegend um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz, also den Handel mit illegalen Medikamenten oder Drogen. Allein über den Marktplatz Flugsvamp 2.0 sei, so schätzt die schwedische Polizei, zwischenzeitlich über 90 Prozent des schwedischen Drogenhandels abgewickelt worden.

Organisiert wie ein herkömmlicher Hoster

Die Staatsanwaltschaft ist zuversichtlich, den Angeklagten nachweisen zu können, dass sie genau wussten, womit über die Webseiten gehandelt wurde, die sie auf ihren Servern in dem ehemaligen Bundeswehrbunker an der Mosel beherbergten. Das geht wohl vor allen aus dem internen E-Mail-System hervor, das zusammen mit den Webseiten der Kunden auf den Servern im Cyberbunker sichergestellt wurde. Die Aktivitäten der Angeklagten sollen streng hierarchisch, sehr ähnlich einer normalen Firma, organisiert gewesen sein.

Einer der Angeklagten habe demnach über eine von ihm in den Niederlanden gegründete Stiftung den ehemaligen Bundeswehrbunker gekauft und für knapp 450.000 Euro mithilfe drei weiterer Angeklagter in ein Rechenzentrum umbauen lassen und betrieben. Ein vierter Angeklagter habe als Manager fungiert, den Cyberbunker operativ betrieben und die Aufgaben innerhalb der Bande verteilt. Die übrigen Angeklagten, darunter ein als Jugendstraftäter eingestufter Deutscher, hätten, so die Anklage, auf dem Bunkergelände gewohnt und Server und Kunden als Admins betreut.

Die ermittelnden Behörden hatten die Aktivitäten der Cyberbunker-Betreiber lange beobachtet und offensichtlich auch deren Kunden überwacht, um so verschicktes Rauschgift und gefälschte Dokumente zur Beweissicherung abfangen und sicherstellen zu können. In das Rechenzentrum im Bunker schleusten sie einen V-Mann ein, der sich auf dem Bunkergelände als Gärtner und Hilfsarbeiter verdingte. So konnten die Ermittler schließlich in einer großangelegten Razzia in den Bunker eindringen, als die Angeklagten gerade in einem Restaurant in Traben-Trarbach essen waren.

Der Prozess könnte sich hinziehen

Bei der Eröffnung des Verfahrens plädierte der vorsitzende Richter an die Angeklagten, sich geständig zu zeigen. Ein nützliches Geständnis könne das Strafmaß, falls es zu einem Urteil komme, eventuell reduzieren. Nützlich sei ein Geständnis vor allem dann, wenn es die kolossale Länge des Prozesses und den damit verbundenen Aufwand, und die Kosten, des Gerichts verringere. Ob sich einer der acht Angeklagten geständig zeigt, wird zu sehen sein. Bei der heutigen Verhandlungseröffnung schienen die Zeichen eher in die entgegengesetzte Richtung zu stehen. Damit würde allen Beteiligten viel Arbeit und ein sehr langes Verfahren bevorstehen.

(fab)