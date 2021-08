Prozessor-Marktanteile: AMD Ryzen und Epyc gewinnen bei Notebooks und Servern

AMD gewann im zweiten Quartal 2021 weitere Anteile im x86-Prozessormarkt, allerdings wuchsen nicht alle Sparten. So hat die Firma laut dem Marktforschungsteam von Mercury Research bei Servern und Rechenzentren mit den Epyc-Baureihen zugelegt, ebenso bei Notebooks mit Ryzen-Kombiprozessoren. In neu verkauften Desktop-PCs steckten hingegen weniger Ryzen-Prozessoren als noch Anfang 2021.

Konkret heißt das: AMDs Desktop-Marktanteil sank in den vergangenen drei Monaten von 19,4 auf 17,1 Prozent. Insbesondere in der Einsteiger- und unteren Mittelklasse hat AMD derzeit kaum attraktive Angebote, um die begrenzten Fertigungskapazitäten auf die margenträchtigere Oberklasse zu konzentrieren. Aktuelle Zen-3-Technik gibt es etwa erst ab dem Ryzen 5 5600X für rund 265 Euro.

Darunter verkauft die Firma ältere Modelle wie den Ryzen 5 3600 oder Ryzen 5 1600, die ähnlich teuren Core-i-CPUs jedoch unterlegen sind. Intel hat den Vorteil der eigenen Chipfertigung, um mehr Prozessoren ausliefern zu können.

AMDs CPU-Marktanteile (Quelle: Mercury Research) Marktsegment Q2/2021 Q1/2021 Q2/2020 Desktop 17,1% 19,4% 19,2% Notebook 20,0% 18,1% 19,9% Server 9,5% 8,9% 5,8% Gesamt 22,5% 20,7% 18,3%

Wachstum bei Servern und Notebooks

Für AMD dürften ohnehin Notebooks mit ihrem großen Volumen wichtiger sein, denn auf jeden verkauften Desktop-PC kommen drei Mobilgeräte. Dort konnte AMD mit einem Plus von 1,9 Prozentpunkten auf 20 Prozent wieder zulegen und so das Vorjahresniveau erreichen. Mit der aktuellen Ryzen-5000-Baureihe schafft es der Hersteller zunehmend in Premium-Geräte, auch mit flotten GeForce-Grafikchips.

Bei Servern geht es dank Epyc seit Jahren bergauf. Zuletzt stand AMD bei einem Anteil von 9,5 Prozent – + 0,6 Prozentpunkte verglichen mit Anfang 2021 und + 3,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Mercury Research wertet alle Server-Systeme, darunter auch Embedded-Ausführungen. Die Zahlen der kommenden Monate werden besonders spannend, da Intel derzeit die erste 10-Nanometer-Generation für Server, Ice Lake-SP, ausliefert.

AMDs Gesamtanteil am x86-Markt lag zuletzt bei 22,5 Prozent, allerdings sind dort auch Spielekonsolen wie die Playstation 5 und Xbox Series X inbegriffen. Die aktuellen Zahlen hat Computerbase in Rücksprache mit Mercury Research aufgeschlüsselt, nachdem verschiedene, widersprüchliche Angaben kursierten.

(mma)