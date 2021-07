Pünktlicher Widerstand: Die Farbcode-Uhr

Sie verwenden Pailetten, Ferrofluid, Nixie-Röhren, analoge Zeigerinstrumente, LED-Filamente – was Uhren angeht, sind Maker äußert einfallsreich. In analoger Elektronik bewanderte Nerds werden an der Uhr von John Bradnam besonderen Gefallen finden: Sie zeigt die Zeit in Form des internationalen Widerstands-Farbcodes an.

Bradnam stellt auf seiner Projektseite auch die Pläne für ein stilechtes Gehäuse vor - in Form eines überdimensionalen Widerstands.

Nerdige Idee: Widerstands-Farbcode als Uhrzeit.

Seine Schaltung kommt mit dem preiswerten (unter 80 Cent) ATTINY1614 als Controller aus, der die Uhrzeit aus einer DS1307-RTC ausliest. Die Farbcode-Anzeige übernehmen vier RGB-LEDs vom Typ WS2812B (Neopixel). Zur Uhrzeit-Einstellung dienen vier Taster – oder als Gag ein besonderer Modus, bei dem die Uhr den Wert eines an zwei Kontakte gehaltenen "echten" Widerstands als Uhrzeit übernimmt: Mit einem 1k-Widerstand wird die Uhr auf 10:00 eingestellt, mit 2k2 auf 22:00.

(cm)