Pulitzer-Preis für Bilder vom Krieg in der Ukraine

Fotografen und Journalisten der US-Nachrichtenagentur Associated Press sind mit dem renommierten Pulitzer-Preis gewürdigt worden. Ihre Bilder und Texte aus dem zerstörten Mariupol hätten die Menschen besonders bewegt, befand die Jury und verlieh dem AP-Team den Preis in der Kategorie „Dienst an der Öffentlichkeit“ (Public Service). Zusätzlich erhalten die AP-Fotografen den Preis für „einzigartige Fotos“ in der aktuellen, internationalen Berichterstattung (International Reporting), da sie sehr früh über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine fotografisch berichtet haben.

Die Fotografen und Journalisten von AP arbeiteten mit ukrainischen Journalisten zusammen und waren noch vor Ort, als andere Journalisten und Nachrichtenagenturen die schwer umkämpfte Stadt in der Ostukraine bereits verlassen hatten. So entstanden Bilder, die den russischen Angriffskrieg in seiner gesamten Brutalität und Zerstörungskraft zeigen: von Raketenangriffen auf Wohnhäuser über versehrte Straßenzüge bis hin zu zahlreichen Opfern und Toten.

Krieg in der Ukraine bleibt Thema

Ein weiterer Pulitzer-Preis ging an die "New York Times" in der Kategorie „Internationale Berichterstattung“ für ein Bild aus Irpin bei Kiew der Fotografin Lynsey Addario, das das Sterben in der Ukraine unmittelbar und ungeschönt dokumentiert. Das Bild zeigt eine Mutter mit ihren zwei Kindern, die auf der Flucht getötet wurden. Es löste im vergangenen Jahr eine Diskussion darüber aus, ob und wie solche Bilder veröffentlicht werden dürfen.

Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine im Februar 2022 sind die Bilder des Krieges in den Medien allgegenwärtig. Bereits vor knapp vier Wochen wurde der ukrainische Fotograf Evgeniy Maloletka für sein Bild aus dem belagerten Mariupol mit dem World Press Photo Award 2023 ausgezeichnet.

Eine Auswahl der mit dem Pulitzer-Preis gekürten Bilder finden Sie in der folgenden Bilderstrecke:

Bild 1 von 10 Pulitzer Preis 2023 (10 Bilder) Das Foto des ukrainischen Fotografen Evgeniy Maloletka zeigt das menschliche Leid, das durch die russische Invasion in der Ukraine verursacht wurde. (Bild: AP Photo/Evgeniy Maloletka)

