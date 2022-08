Python 2022: Das Heft für Python-Fans und Programiererinnen

Programmiersprachen haben immer das gleiche Problem: Code soll kurz sein, damit man ihn schnell tippen kann, er soll dabei aber nicht kryptisch werden, damit jeder ihn versteht. Python ist beliebt, weil es bei diesem Dilemma einen sehr guten Kompromiss anbietet: Die Sprache hat wenige Schlüsselwörter und setzt auf wenige Grundideen, weshalb Einsteiger sie schnell lernen können. Sie setzt diese Ideen aber an ganz verschiedenen Stellen ein, sodass für Profis raffinierte Kurzschreibweisen möglich werden, mit denen das Programmieren schnell geht.

In der Praxis ist Python geeignet, so ziemlich jedes Problem zu lösen, das man programmieren kann. Blinkende LEDs am Raspberry Pi? Nichts leichter als das! Mit Skripten die Serveradministration erleichtern? Na klar! Statistik? Mit Numpy, Pandas, Matplotlib und Altair ein Traum! Webanwendungen entwickeln, um endlich die Verwaltung in der Firma zu digitalisieren? Django ist dafür das ideale Framework!

Im Python-Sonderheft zeigen wir nicht nur die Installation für alle Desktop-Betriebssysteme in allen Facetten, auch Android und selbst die Scripting-Engines moderner Browser sind bereit für Python (mit PyScript und WebAssembly). Dazu gibt es praxisnahe Beispiele für Bastler, Hackerinnen, Coder und Data-Scientists, wie sie Python am besten einsetzen. Das reicht von einer Einführung in Django, die auch Profis zufriedenstellt, bis hin zur Vorstellung der Technik hinter großen Sprach-KIs – natürlich mit Code, um GPT-3, das riesige neuronale Netz von OpenAI, in eigene Projekte einzubinden.

Mit dem Kauf von c't Python erhalten Sie ohne Aufpreis einen Zugang zu einem kompletten Python-Onlinekurs der heise Academy. In 11 Kapiteln mit insgesamt 73 Video-Lektionen erlernen Sie an praktischen Beispielen die grundlegende Programmierung in Python:

c't Python gibt es sowohl auf Papier als auch in digitaler Form. Wer die Print-Ausgabe für 14,90 Euro bis einschließlich 31.08.2022 im heise shop bestellt, zahlt keine Versandkosten.

Die digitale Ausgabe erhalten Sie ab sofort für 12,99 Euro im heise shop als PDF; zudem ist das Sonderheft in unseren Android- und iOS-Apps sowie bei Amazon erhältlich.

Ebenfalls im heise Shop finden Sie das gedruckte Heft und die digitale Ausgabe als Bundle für 19,90 Euro oder als Superbundle aus Heft + PDF + Buch „Einstieg in Python (7. Auflage)“ vom Rheinwerk Verlag für 39,80 Euro (24% Rabatt).

