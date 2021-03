Python Extension for Visual Studio Code bringt Support für Jedi-Language-Server

Für die Python-Erweiterung für Visual Studio Code liegt das März-Update vor. Das Update widmet sich hauptsächlich dem Beheben von Problemen und arbeitet an der Stabilität der Python-, Pylance- und Jupyter-Erweiterungen. Es bietet zudem auch eine Preview-Version der Unterstützung für Jedi-Language-Server.

Preview-Unterstützung für Jedi

Jedi ist ein Analysewerkzeug für Python, das üblicherweise in IDEs beziehungsweise Editor-Plug-ins verwendet wird. Es legt den Fokus auf Autovervollständigung und Go-to-Funktionalität. Neben Refactoring und der Codesuche soll das Tool beim Auffinden von Referenzen helfen. Die aktuelle Version der Python Extension for Visual Studio Code kommt mit experimentellem Support für Jedi-Language-Server, allerdings vorerst nur für Nutzer im Insider-Programm der Erweiterung. Mit dem Update hält sich Jedi nun ans Language Server Protocol (LSP), was für eine einheitliche Kommunikation zwischen Sprachservern und der Python-Erweiterung führen soll.

Microsoft stellt die Extension über den Visual Studio Marketplace zum Download bereit. Alternativ lässt sich die Erweiterung für Microsofts Code-Editor direkt aus der Extension Gallery in Visual Studio Code laden. Nähere Informationen finden sich im Beitrag auf dem Developer Blog von Microsoft.

(mdo)