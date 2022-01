Python-Library: Everett 3.0.0 bringt Namespaces und Components in Einklang

Everett, eine Konfigurationsbibliothek für Python-Applikationen ist in Version 3.0.0 erschienen. Die Library ist darauf ausgelegt, Entwicklerinnen und Entwicklern eine flexible Konfiguration ihrer Anwendungen aus verschiedenen Umgebungen heraus zu ermöglichen. Die nun vorgelegte neue Hauptversion behebt dazu ein bisher bestehendes Problem im Zusammenspiel von Namespaces und den Everett Components.

In den bisherigen Releases der 2019 in Version 1.0 veröffentlichten Python-Library blieb der Weg versperrt, einen Namespace auf eine Konfiguration anzuwenden, wenn diese zuvor schon an eine Everett Component gebunden wurde. Mit Release 3.0 erhalten Entwicklerinnen und Entwickler nun auch die Option einer nachträglichen Namespace-Zuweisung, wie das nachfolgende Listing beispielhaft zeigt: