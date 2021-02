Python-Library: NumPy 1.20 führt Typisierung ein

Die Open-Source-Bibliothek NumPy gehört zu den bekanntesten und am weitesten verbreiteten Python-Libraries für Matrixoperationen und numerische Berechnungen. Sie bietet eine leicht zugängliche Schreibweise für Matrixoperationen und verwendet zudem die eigene Datenstruktur ndarray . Alle darin abgelegten Elemente haben den vorgegebenen Typ dtype und eine definierte Größe shape zur Angabe der maximalen Ausprägung der Dimensionen.

Im Gegensatz beispielsweise zu List -Objekten in Python haben alle Elemente in den NumPy.Arrays denselben Datentyp. Diese Vorgaben bringen einen Performancevorteil gegenüber dem Verwenden von Arrray-Konstrukten in Python, da sie das Speichermanagement optimieren und das individuelle Type Checking entfällt.

NumPy blickt auf eine lange Geschichte zurück. Zwar existiert die Library unter diesem Namen "erst" seit 2005. Sie baut aber maßgeblich auf die Bibliothek Numeric auf, die bereits vor 25 Jahren erschienen ist, als das seinerzeit vier Jahre alte Python selbst noch in den Kinderschuhen steckte. Der Anaconda-Mitbegründer Travis Oliphant hat für die erste Veröffentlichung von NumPy einige Funktionen von Numarray in Numeric einbezogen.