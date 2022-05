Python in HTML einbetten: PyScript machts möglich

Im Rahmen der PyCon 2022 hat Anaconda, das Unternehmen hinter der gleichnamigen Python-Distribution, PyScript angekündigt. Das Projekt bettet Python in HTML ein und bietet wie JavaScript eine direkte Anbindung an das Document Object Model (DOM) der Webseite.

Laut der Kurzzusammenfassung im Readme auf GitHub soll PyScript eine pythonische Alternative zu einfach zu verwendenden Programmiertools und -frameworks wie Scratch oder JSFiddle sein. Es setzt auf Standard-HTML und bietet eigene Tags zum Einbetten von Code, den es an einen Python-Interpreter übergibt.

Der zugrundeliegende Stack besteht im Wesentlichen aus WebAssembly, Emscripten und Pyodide. Letzteres Projekt hatte Mozilla 2019 erstmals öffentlich vorgestellt, um Python in den Browser zu bringen. Die maßgebliche Motivation war das ebenfalls bei Mozilla gestartete, aber inzwischen eingestellte Iodide-Projekt als webbasiertes Werkzeug zur Datenanalyse im Stil von Jupyter Notebooks. Mozilla hat im Frühjahr 2021 Pyodide in ein eigenständiges Projekt überführt.

Emscripten ist eine quelloffene Compiler-Toolchain, die auf LLVM setzt, um Code nach WebAssembly zu kompilieren. Schließlich ergänzt das Open-Source-Projekt CPython on WASM (python-wasm) die Toolchain. Zahlreiche Python-Pakete wie NumPy, pandas und scikit-learn lassen sich aus PyScript verwenden.

HTML-Seiten müssen vor dem Verwenden von PyScript-Tags folgende zwei Zeilen enthalten:

Der eigentliche Python-Code lässt sich nun über das Tag <py-script> einbinden, wie in folgendem Beispiel aus dem Examples-Ordner auf GitHub: