Python in Visual Studio Code vereinfacht das Refactoring

Microsoft hat die Python- und Jupyter-Erweiterungen für seinen quelloffenen Sourcecode-Editor Visual Studio Code aktualisiert. Mit dem April-Update soll das Refactoring von Python-Code mit dem Language Server Pylance einfacher gelingen. Neben weiteren Neuerungen ist die Data-Science-Erweiterung Data Wrangler als Preview-Version für VS-Code-Insider erschienen.

Überarbeitetes Refactoring und finalisierte API

Eine neue Code-Aktion steht für das Refactoring von Python-Code mit Pylance bereit: Move symbol. Dabei handelt es sich laut dem Entwicklungsteam um eines der meistgewünschten Features im Pylance-Repository. Es ist demnach an ein bestehendes Feature aus der JetBrains-IDE PyCharm, das Verschieben von Top-Level-Symbolen, angelehnt.

Um die neue Funktion zu nutzen, ist die Auswahl eines Symbols in einer Python-Datei und ein anschließendes Klicken auf die erscheinende Glühbirne nötig. Das Symbol lässt sich dann entweder zu einer bestehenden Datei oder zu einer neuen Datei verschieben. Sollte das Ziel eine neue Datei sein, führt das zum Erstellen einer Python-Datei, die den gleichen Namen trägt wie das Symbol. Alle anwendbaren Importreferenzen werden mit dem Verschieben des Symbols automatisch aktualisiert.

Mit Pylance lässt sich ein Symbol in eine neue oder bestehende Datei verschieben. (Bild: Microsoft)

Für Extension-Entwicklerinnen und -Entwickler gibt es ebenfalls eine Neuerung: Die Python-API der Python Extension gilt nun als finalisiert. Sie erlaubt das Arbeiten mit Python-Umgebungen auf dem Rechner eines Users. Extensions können sie auch dazu verwenden, auf den ausgewählten Umgebungspfad zuzugreifen, den die Python Extension zum Ausführen von Skripts verwendet, oder ihn auf einen gewünschten Pfad zu aktualisieren.

Wer am Visual-Studio-Code-Insider-Programm teilnimmt, kann die als Preview vorliegende Extension Data Wrangler installieren. Sie richtet sich an Data Scientists und Datenanalystinnen und -analysten, die tabellarische Daten in Python verwenden. Die Extension lässt sich aus einem beliebigen pandas-Dataframe-Output in einem Jupyter Notebook aufrufen. Das Öffnen mittels Rechtsklick in einer CSV- oder Parquet-Datei und die anschließende Auswahl von Open in Data Wrangler ist ebenfalls möglich.

Data Wrangler erlaubt das Bereinigen sowie Explorieren von Daten und soll dabei helfen, Fehler, Inkonsistenzen und fehlende Daten schnell aufzuspüren und zu beheben. Zu den weiteren Funktionen zählen Data Profiling, Checks der Datenqualität, das Visualisieren von Datenverteilungen und das Transformieren von Daten in ein anderes Format. Weiterführende Informationen zu Data Wrangler beschreibt ein Blogeintrag.

Im Visual Studio Marketplace stehen die Extensions für Python und Jupyter sowie die Preview-Version von Data Wrangler zum Download bereit. Alle weiteren Informationen zu den Neuerungen für Python in VS Code bietet Microsofts Entwicklerblog.

