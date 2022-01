QD-OLED-Monitore von Samsung und Dell für Gamer

Für Samsungs neues QD-OLED-TV finden sich auf der Innovation Award-Seite folgende Infos: Bei dem prämierten TV handelt es sich um ein 65-zölliges QD-Display mit selbstleuchtender RGB-Quantum Dot OLED-Schicht. Das TV kommt in Samsungs Infinity One Design, sollte also nahezu rahmenlos sein und mit One Connect Box ausgeliefert werden. Für den guten Ton sorgt Samsungs Object Tracking Technik, der eingebaute Quantum Prozessor für die optimale Bildqualität. Das Display wird 144 Mal pro Sekunde aufgefrischt und kommt mit vier HDMI-2.1-Eingängen, wovon Gamer profitieren werden.