QD-OLED: Samsungs 2023er-Generation ist jetzt vorbestellbar

Die Preise für Samsungs Smart-TV-Oberklasse für das Jahr 2023 stehen fest. Der Hersteller hat seine QD-OLED- und Neo-QLED-Geräte in den eigenen Onlinestore aufgenommen; die ersten Händler führen die Smart-TVs ebenfalls.

Besonders interessant sind die QD-OLED-Modelle: Sie gehören zu Samsungs zweiter Generation mit dieser Display-Technik, leuchten heller und stellen am PC bis zu 144 Hertz dar. Das hat allerdings seinen Preis, denn das günstigste Modell – der S90C mit 55 Zoll Diagonale – trägt eine Preisempfehlung von 2499 Euro.

Die S90C-TVs sind praktisch angepasste Varianten der letztjährigen S95B mit einem ähnlichen Gehäuse, etwas schlechterem Soundsystem, aber dafür der höheren Bildwiederholrate beim Anschluss am PC. Die Version mit einer Diagonale von 65 Zoll kostet 3299 Euro.

S95C als neues High-End

Eine Schippe obendrauf legen die S95C-Fernseher mit Preisempfehlungen zwischen 2899 Euro (55 Zoll) und 6399 Euro (77 Zoll). Bei dieser Serie bewarb Samsung eine maximale Helligkeit von 2000 cd/m². Konkrete Werte nennt der Hersteller bei seinen TVs nicht, allerdings benötigen die S90B-Modelle bei der Darstellung von HDR-Filmen weniger Strom, was für eine niedrigere Maximal-Helligkeit spricht.

Neu ist zudem der Einsatz einer vom Fernseher getrennten Anschlussbox, die über ein einzelnes Kabel verbunden wird und unter anderem die HDMI-2.1-Anschlüsse bereitstellt. Die Box lässt sich entweder getrennt aufstellen oder hinten am Standfuß befestigen.

Durch diese Bauweise ist das gesamte Display nur 11 mm schlank, womit es sich besonders gut zur Aufhängung an einer Wand eignet. Zudem gibt es in der Breite mehr Platz für Lautsprecher – Samsung spricht von einem 4.2.2-System (S90C: 2.1).

Der S95C von der Seite. (Bild: Samsung)

Altmodelle im Abverkauf

Den S90C mit 55 Zoll will Samsung bereits ab dem 24. März 2023 ausliefern, die Variante mit 65 Zoll ab dem 07. April. Die S95C folgen am 28. April. Wer einen S95C oder S90C bis zum 16. April bestellt, bekommt Samsungs Soundbar HW-S811B inklusive Subwoofer kostenlos dazu. Der Einzelpreis bei Samsung beträgt derzeit 489 Euro; andere Händler listen die Soundbar vereinzelt ab knapp 400 Euro. Händler wie Expert nehmen ebenfalls an der Aktion teil. Im Preisvergleich finden sich bereits zwei unterschiedliche Varianten mit den Präfixen GQ und QE: Erstere sind explizit für Deutschland gedacht, letztere für den europäischen Markt.

Wer Geld sparen will, kauft ein 2022er-Modell – sei es von Samsung oder etwa auch von LG. Den S95B etwa verkauft Samsung selbst ab 1339 Euro (55 Zoll). Noch günstiger ist er bei Händlern wie Amazon, Alternate, Computeruniverse oder Media Markt / Saturn für 1299 Euro. Den 65-Zöller gibt es ab 1749 Euro.

Modell Preisempfehlung S95C (QD-OLED, 4K-Auflösung) 77 Zoll 6.399 Euro 65 Zoll 4.099 Euro 55 Zoll 2.899 Euro S90C (QD-OLED, 4K-Auflösung) 65 Zoll 3.299 Euro 55 Zoll 2.499 Euro QN900C (Mini-LED, 8K-Auflösung) 85 Zoll 10.999 Euro 75 Zoll 7.799 Euro 65 Zoll 5.799 Euro QN800C (Mini-LED, 8K-Auflösung) 85 Zoll 8.099 Euro 75 Zoll 6.399 Euro 65 Zoll 4.399 Euro QN700C (Mini-LED, 8K-Auflösung) 75 Zoll 6.299 Euro 65 Zoll 4.299 Euro 55 Zoll 3.099 Euro QN90C (Mini-LED, 4K-Auflösung) 85 Zoll 6.999 Euro 75 Zoll 5.099 Euro 65 Zoll 3.399 Euro 55 Zoll 2.599 Euro 50 Zoll 1.899 Euro 43 Zoll 1.699 Euro QN85C (Mini-LED, 4K-Auflösung) 85 Zoll 4.999 Euro 75 Zoll 3.699 Euro 65 Zoll 2.799 Euro 55 Zoll 1.999 Euro

(mma)