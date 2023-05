Qrisp: Quantencomputer mit neuem Open-Source-Framework programmieren

High-level Programming Languages dienen als "Brückensprache" zwischen Mensch und Maschine zum Verfassen von Computerprogrammen, dazu zählen etwa C++, Python, Java, JavaScript, C# und WebAssembly. Zu den ältesten höheren Programmiersprachen gehören Fortran (Formula Translation), ALGOL (Algorithmic Language) und LISP (List Processing), wenn man Konrad Zuses frühe Sprache "Plankakül" ausklammert. Sie sind deutlich komplexer als Maschinensprachen. So verstehen Mikroprozessoren die Befehle nicht unmittelbar, und mittels Interpreter oder Compiler gilt es, den Code in Maschinensprache zu übersetzen. Mit "High-level" ist hingegen kein Schwierigkeitsgrad beim Erlernen oder Programmieren gemeint, sondern diese Sprachen dienen dazu, komplexe Aufgaben durch Programme zu operationalisieren.

Komplexe Zusammenhänge kompakt ausdrücken

Sie vermögen mehr und komplexere Zusammenhänge kompakt auszudrücken, was in einem zweiten Schritte wieder in Maschinencode herunterzubrechen ist. Die Lesbarkeit des Sourcecodes steigt dabei und rekursive Aufgaben werden reduziert. Die Syntax wird zunehmend an menschliche Gewohnheiten angepasst, die Sprachen laufen großteils unabhängig vom Prozessortyp, werden durch die notwendige Übersetzung in Maschinensprache langsamer (als etwa maschinennahe Sprachen wie C) und erlauben weitgehende semantische Analysen.