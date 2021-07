Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders: Das Alles-Drin-Smartphone

Qualcomm stellt in Zusammenarbeit mit Asus ein Smartphone vor, das zeigen soll, was die eigenen Chips alles können. Das ist eine Menge, allerdings gibt es bereits ähnlich gut ausgestattete Alternativen von anderen Herstellern.

Vor allem in Sachen Funktechnik steckt in dem neuen Gerät, das den offiziellen wie gleichsam sperrigen Namen "Smartphone for Snapdragon Insiders" trägt, eine ganze Menge. Es sollen alle derzeit weltweit genutzten 5G-Sub-6-Frequenzen unterstützt werden, und auch auf mmWave-Antennen kann das X60-Modem vorweisen. Zwar sind in Europa noch keine öffentlichen mmWave-Netze in Betrieb, allzu lange soll es damit aber nicht mehr dauern. Für den Nahbereich steht WiFi 6E sowie Bluetooth 5.2 zur Verfügung.

Kein Snapdragon 888 Plus

Das Herzstück des Smartphones, das von Asus gebaut und vertrieben wird, ist der Snapdragon 888, allerdings nicht die kürzlich vorgestellte Plus-Version des Highend-SOC. Das ist angesichts der Entwicklungszyklen zwar einerseits nachvollziehbar, andererseits aber unverständlich, da der neue Chip im Kern kaum Änderungen zum Vorläufer besitzt. Satte 16 GByte RAM und 512 GByte interner Flash-Speicher bringt das Insider-Smartphone mit, damit sollten auch Hardcoreuser eine ganze Weile auskommen können.

Das Insider-Smartphone ist mit drei Kameras auf der Rückseite ausgestattet. (Bild: Qualcomm)

Mit einer Displaydiagonale von 6,78 Zoll ist das Smartphone for Snapdragon Insiders ein ziemlicher Klopper, es wiegt 210 Gramm. Der OLED-Bildschirm stammt von Samsung, unterstützt Wiederholraten von bis zu 144 Hertz und soll bis zu 1200 nit Helligkeit erreichen -- wir messen selbstredend nach, sobald das Testgerät eintrifft. Unter dem Bildschirm sitzt kein Fingerabdrucksensor, der hat auf der Rückseite seinen Platz. Die Position ist durch den Sensor bedingt, der neue 3D Sonic Sensor der zweiten Generation lässt sich derzeit nur hinter flexiblen Bildschirmen einbauen. Dafür soll er auch feuchte Fingerabdrücke zielsicher und schnell erkennen.

Auf der Rückseite des Smartphones for Snapdragon Insiders haben drei Kameras Platz: eine Hauptkamera mit 64-Megapixel-Sensor vom Typ Sony IMX686 mit OIS, eine Ultraweitwinkeloptik wie eine Tele-Kamera mit dreifacher Vergrößerung, ebenfalls optisch stabilisiert. Videoaufnahme unterstützt das Handy mit bis zu 8K. Die Frontkamera hat einen 24-Megapixel-Sensor.

Spannend dürfte die Frage nach der Akkulaufzeit werden, denn der Snapdragon 888 gilt als nicht besonders sparsam, hinzu kommt ein großes, helles und schnelles Display. Mit 4000 mAh ist der Akku nicht unbedingt riesig ausgefallen. Ein passendes Netzteil für die Aufladung via QuickCharge 5.0 liegt bei.

In-Ears von Master & Dynamic gehören zum Lieferumfang. (Bild: Qualcomm)

Im Karton des Insider-Smartphones liegen zudem ein Paar Bluetooth-In-Ears vom Hersteller Master & Dynamic, ebenfalls mit Snapdragon-Branding und in passender Farbe. Die ANC-Kopfhörer entsprechen offenbar dem Modell MW08, das Master & Dynamic für 300 Euro verkauft. Die Klangausgabe will Qualcomm mit der Snapdragon-Sound-Technologie verbessert haben. Das Smartphone besitzt vier Mikrofone, die In-Ears jeweils deren drei.

Happiger Preis

Für das durchaus ordentliche Gesamtpaket rufen Qualcomm und Asus auch einen ziemlich stattlichen Preis aus. Das Smartphone für Snapdragon Insiders, das drei Jahre lang Updates erhalten soll, kostet 1299 Euro. Neben dem Handy, Netzteil und Kopfhörern gehören ein Bumper sowie zwei USB-C-Kabel zum Lieferumfang. Der Verkauf soll im August starten.

Das Smartphone von allen Seiten (Bild: Qualcomm)

Es steckt also tatsächlich zu ziemlich alles drin, was geht. Trotzdem gibt es gibt esAlternativen, etwa das Samsung Galaxy S21 Ultra, wenngleich das Luxus-Smartphone in Europa nicht mit einem Snapdragon-Chip, sondern einem Exynos-Prozessor vertrieben wird. Das Asus ROG Phone 5 ist ebenfalls ähnlich ausgestattet, zwar “nur” mit 256 GByte internem Speicher, dafür aber mit einem 6000-mAh-Akku. Auf die mmWave-Unterstützung in Smartphones for Snapdragon Insiders lässt es sich in Europa derzeit noch bequem verzichten.

(sht)